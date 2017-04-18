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Юрий Васильев: Коррупционный скандал однозначно повлиял бы на мое решение

18 апреля 2017, 16:59
Депутат горсовета Уфы предположил, почему он мог бы проголосовать за отставку главы администрации города

- С учетом маленького срока работы депутатом, и чиновником я никогда не работал, сложно сделать выводы,могу сказать, конечно, в первую очередь коррупционный скандал однозначно повлиял бы на мое решение (о расторжении контракта - прим.ред.), - сказал Юрий Васильев. - Второе, как депутат, я очень много пишу и остаюсь не доволен бездействием, и поэтому буду направлять все письма и ожидать действий мэра, и посмотрю, будет ли улучшаться ситуация в городе или ухудшаться.

Депутат также заметил, что сегодня прочитал большое интервью Ялалова и был приятно удивлен его содержательностью и откровенностью мэра.

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#Новости#Ирек Ялалов#Уфа#Наталья Кузнецова#Политика
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