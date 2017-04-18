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В Башкирии директор фирмы хотел похитить у своего предприятия 2,3 миллиона

18 апреля 2017, 16:37
В Благовещенский районный суд Башкирии передано уголовное дело в отношении 38-летнего Филюса Кудакаева, 30-летнего Сергея Якина, 34-летнего Евгения Апсатарова, 48-летнего Александра Жарова и 37-летнего Константина Соломаха.

Как сообщают в прокуратуре республики, их обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ).

Следствие считает, что Соломаха, будучи директором ООО ПКК «Янга» договорился с Кудакаевым похитить денежные средства предприятия. Для этого они фиктивно трудоустроили Якина, Апсатарова и Жарова в фирму, а затем подготовили документы о якобы имеющейся перед ними задолженности по заработной плате на общую сумму 2,3 млн рублей.

- На основании сфальсифицированных доказательств мировой суд вынес решение о взыскании с ООО ПКК «Янга» задолженности по заработной плате.Таким образом, обвиняемые намеревались завладеть денежными средствами со счета, арестованного по инициативе республиканского управления Росимущества, - отмечается в сообщении.

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