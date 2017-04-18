В Башкирии директор фирмы хотел похитить у своего предприятия 2,3 миллиона

Следствие считает, что Соломаха, будучи директором ООО ПКК «Янга» договорился с Кудакаевым похитить денежные средства предприятия. Для этого они фиктивно трудоустроили Якина, Апсатарова и Жарова в фирму, а затем подготовили документы о якобы имеющейся перед ними задолженности по заработной плате на общую сумму 2,3 млн рублей.