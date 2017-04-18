Эксперты: у Артура Парфенчикова не будет проблем с избранием главой Карелии

Действия врио главы Карелии показали, что он умеет решать проблемы любой сложности, даже те, с которыми не справился его предшественник Александр Худилайнен. При бывшем губернаторе были сорваны сроки на расселение жильцов из аварийного и ветхого жилья. Артур Парфенчиков заставил застройщиков вплотную заняться этим болезненным для региона вопросом. Помимо этого, он дал право жителям контролировать ход строительства и вносить свои предложения.