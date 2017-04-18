Акценты недели: заседание ОПЕК и выборы во Франции

- Рынок нефти сейчас в фокусе внимания. В конце текущей недели состоится техническое заседание ОПЕК, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении срока действия соглашения о сокращении добычи нефти. Таким образом, и геополитическая напряженность, и ожидание ребалансировки на нефтяном рынке способствует сохранению нефтяных цен на достаточно высоком уровне, - отметил Максим Саттаров. - Североморская смесь Brent консолидируется в диапазоне $55 – 57.50, что в свою очередь позитивно сказывается и на позициях российского рубля. Рубль продолжит консолидироваться вблизи годовых максимумов. Доллар на локальном рынке проведет неделю в диапазоне 55,70 – 56,50 рублей.