Администрация Иглинского района: Семья Бархатовых сама отказалась от помощи

- Сразу после пожара семья Бархатовых получила положенную денежную компенсацию из бюджета района в размере 25 тысяч рублей. От жилья во временном фонде для погорельцев Мариэтта Бархатова отказалась сама, объяснив, что у них есть дом для проживания. Что касается выделения бесплатного леса для строительства, этот вопрос не входит в компетенцию муниципалитета, у нас нет этих полномочий. Администрация обратилась с соответствующим письмом в минлесхоз, и семья Бархатовых без всяких проволочек получила лес, - пояснила Айгуль Абзалтдинова. – В разговоре с главой администрации Бархатова не поднимала вопрос насчет детского садика, и поэтому не вполне понятно, зачем она сказала про это в разговоре с вами.