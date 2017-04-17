В Башкирии затопило село Новоюмраново в Чекмагушевском районе

15 апреля вода в реке поднялась на 80 сантиметров за сутки, а вчера, 16 апреля, уровень воды в реке Чермасан немного снизился и находится на отметке 680 сантиметров, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Затопило огороды и дворы шести хозяйств села Новоюмраново Чекмагушевского района. Дома, к счастью, остались не затоплены. От потопления пострадали десять человек.
На всякий случай подготовлен пункт временного размещения людей для эвакуации около деревни Новокалмашево. Сейчас на месте подтопления находятся пять сотрудников МЧС и две единицы техники, несколько сотрудников и единиц техники аварийно-спасательной службы, а также сотрудники органов местного самоуправления.