В Башкирии затопило село Новоюмраново в Чекмагушевском районе

15 апреля вода в реке поднялась на 80 сантиметров за сутки, а вчера, 16 апреля, уровень воды в реке Чермасан немного снизился и находится на отметке 680 сантиметров, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Затопило огороды и дворы шести хозяйств села Новоюмраново Чекмагушевского района. Дома, к счастью, остались не затоплены. От потопления пострадали десять человек.