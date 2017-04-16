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В Стерлитамаке автомашину расстреляли из пневматики

16 апреля 2017, 15:35
Водитель предупредил автолюбителей, на какой улице это произошло.

13 апреля в Стерлитамаке автомобиль местного жителя подвергся обстрелу. Хозяин машины Ринат Зарипов сообщил об этом в социальной сети Вконтакте в группе «Типичный стерлитамаковец».

– Стоял я на светофоре, как внезапно посыпались стекала. Ни встречки, ни прохожих. Предварительно, по версии ДПС, приехавших на «место ДТП», бьют с Юрматинской, 8, – написал он.

Водитель находился в машине у светофора в районе пересечения улиц Водолаженко и Юрматинской, когда вдруг в ней посыпались стекла. Только тогда мужчина понял, что в его автомобиль выстрелили из пневматики.

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