В больнице Стерлитамака больные страдают от тараканов – «Вести недели»

- Капитальный ремонт в детской больнице Стерлитамака не проводили с момента её открытия - более 50 лет назад, сообщили в сюжете тележурналисты. - В прошлом году все же дело сдвинулось с мертвой точки и один из корпусов закрыли на ремонт. По словам главного врача Бориса Шарипова, в середине мая этого года планируется открытие отремонтированного корпуса, куда переедут два педиатрических корпуса. В планах на этот год - ремонт остальных корпусов.