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В Башкирии на трассе микроавтобус ночью сбил насмерть пешехода

16 апреля 2017, 14:35
Это случилось на автодороге Стерлитамак-Салават.

Ночью в Стерлитамакском районе на 37 километре автодороги Стерлитамак-Салават микроавтобус Hyundai Grace наехал на мужчину, в результате аварии он скончался на месте, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

За рулем находился 48-летний житель города Салавата, предположительно он не заметил пешехода, который находился на проезжей части без светоотражающих элементов. Погиб 33-летний житель города Ишимбая.

- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий. В них один человек погиб и восемь получили травмы, - сообщили в МВД по РБ. - За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 119 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Происшествия
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