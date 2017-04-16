В Башкирии на трассе микроавтобус ночью сбил насмерть пешехода

- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий. В них один человек погиб и восемь получили травмы, - сообщили в МВД по РБ. - За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 119 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.