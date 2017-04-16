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Иван Обляков про матч в Перми: Забудем и будем готовиться к следующей игре

16 апреля 2017, 13:23
Полузащитник ФК «Уфа» Иван Обляков дал комментарий после матча с пермским «Амкаром» (1:1).

Сразу после матча в Перми 15 апреля Иван Обляков ответил не несколько вопросов.

- Во втором тайме мы слишком близко прижались к воротам и мало выходили в атаку, - сказал полузащитник.

- Почему во втором тайме не удалось удержать преимущество? Не было задачи идти и забивать второй мяч?

- Не получалось, соперник не давал. Мы старались, хотели забить, но не получилось.

- Как оценишь свои действия на поле, выполнил установку тренерского штаба?

- Я не сторонник оценивать свои действия, потом подумаю дома сам. А так не могу сказать.

- Впереди домашний матч с ЦСКА, какое настроение царит после сегодняшнего матча? Могли брать 3 очка, но довольствуетесь только одним…

- Согласен, но мы будем готовиться к ЦСКА. Эту игру уже разберем, забудем и будем готовиться к следующей игре.

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