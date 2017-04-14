Жителям села Первомайское в Башкирии не довезли пенсию из-за паводка - БСТ

Вчера, 13 апреля, пенсионеры села Первомайское Хайбуллинского района Башкирии не дождались положенной им пенсии. Об этом рассказал телеканал БСТ.
- Вчера после обеда обещали, - сообщила телеканалу местная жительница Салима Нигматова. - Должны были привезти, но у нас дороги нет, моста нет. Начали строить. А сейчас из-за половодья другой дорогой через Юлдыбаево должны привезти. Вот ждём.
Как сообщили в своем видеосюжете журналисты, прошлой осенью в этом селе начали строить мост, но работы ещё не завершены. Ситуация с паводком в Хайбуллинском районе не критическая, объяснил главный специалист по гражданской обороне и ЧС администрации Хайбуллинского района Иргалей Байназаров:
- Обстановка у нас под контролем, никаких подтоплений в районе не было. Пик прошёл по Таналычке, сейчас на спад всё ушло. Мы только ожидаем в лесной зоне, там реки Сакмара и Зилаирка.