В Уфе обсудили перспективы рынка ипотечного жилья

В Уфе за круглым столом собрались люди, в чьих руках заветные квадратные метры и все, чего они хотят – это чтобы стало больше счастливых обладателей «своего угла».
Круглый стол был созван на тему: «Рынок недвижимости. Стало ли доступнее жилье?». Ответ на этот вопрос, как стало ясно в ходе обсуждения, не такой сложный – да, кризис вмешался, внес свои коррективы, но в целом на рынке ввода нового жилья и в плане выдачи ипотечных кредитов все обстоит достаточно благополучно. Всё строится и затем продается. По словам начальника отдела экономической политики госкомстроя Башкирии Никиты Новикова наш регион находится в лидерах в Приволжском федеральном округе по вводу жилья.
- В прошлом году план по вводу жилья в регионе выполнен в полном объеме и составил 2,698 млн квадратных метров, - сообщил Никита Новиков. - По этому показателю мы стали первыми в Приволжском федеральном округе и четвертыми в России. Если же говорить о статистике 2017 года, то за два месяца в Башкортостане введено в эксплуатацию 284 тысячи квадратных метров жилья. Здесь мы пока тоже в лидерах и занимаем сегодня второе место в ПФО. При этом по вводу жилья на душу населения республика занимает в округе пятое место.
Поделился Никита Новиков, и данными статистики стоимости жилья:
- На первичном рынке стоимость квадратного метра составила в республике 51,5 тыс руб и 49,9 тыс руб - на вторичном рынке. В Уфе, по информации агентства недвижимости «Эксперт», стоимость квартир выше. Так, стоимость в новостройках составляет 61,3 тыс руб за квадратный метр. На вторичном рынке несколько дешевле — 58,9 тыс руб.
В помощь всем заинтересованным приходит уже не первый год ипотека. Именно она спасительница, многих выручала и помогает решать свой квартирный вопрос.
Бесспорно, свою роль играет выкуп в рассрочку, а также социальная ипотека. Ипотека – это вообще услуга-локомотив, даже невозможно теперь уже представить, как покупать жилье без нее. Так ипотечный менеджер ГК «Рассвет» Альфия Садыкова рекомендует без опасений оформлять ипотечный кредит в любом из аккредитованных уфимских банков, более того, клиентам Группы Компаний «Рассвет» еще и скидку сделают (0,5% ), и всё это для того, чтобы люди жили в достойных комфортабельных условиях. Кстати, желающих приобрести жилье по ипотеке всё больше и больше. Так, по данным АИЖК, в марте этого года в России объем выдачи ипотеки вырос по сравнению с мартом прошлого года на 26% и составил 150 млрд руб, превысив показатель рекордного 2014 года на 10%.
Максим Пантелеев, руководитель отдела маркетинга ГК «Рассвет», уверен, что сейчас отличное время, чтобы выбирать себе жилье по душе, вариантов много. Для тех, кто хотел бы жить в центре города, поближе к работе, жилой комплекс «Достоевский» - самый идеальный вариант, он расположен в культурном и историческом центре Уфы, в тихом квартале – квартир в доме немного, нагрузка небольшая, есть парковочные места, тихо и спокойно. «Дубрава» и «Серебряный ручей» - для тех уфимцев, кто мечтает жить за городом, растить детей и внуков на свежем воздухе. Самое замечательное, что везде есть инфраструктура: отличные детские площадки, детские сады, пекарня, поликлиника – идеальное место для молодых семей с детьми. В «Дубраве» цены можно смело назвать антикризисными, сейчас квартиру там можно приобрести от 730 тысяч рублей. В каждом из трех жилых комплексов в ближайшее время сдаются дома.
В ГК «Рассвет» сообщили также, что своих клиентов сопровождают вплоть до вручения ключей от квартиры, помогут с оформлением документации, что непременно сделает сам процесс приобретения жилья комфортнее и безопаснее.
Сейчас в Уфе и в целом по Башкирии ситуация благоприятная, многие, конечно, по словам представителей банков, перекредитованы, но в любом случае в нашем городе люди живут финансово грамотные, умеющие считать деньги и просчитывать ситуацию. По словам представителей банков, которые также приняли участие в круглом столе (Абсолют банк и Уралсиб – прим.), возраст заемщика сегодня значительно помолодел. Также ощущается тенденция спроса именно на первичное жилье. Во всех банках сейчас ставка примерно одинаковая, но если вы идете к конкретному застройщику, как, например, в ГК «Рассвет», то у вас отпадает нужда в услугах риэлтора, вам достаточно придти, выбрать понравившуюся квартиру, а дальше в оформлении и в ведении сделки вам поможет сам застройщик, объединившись с банком.
По мнению представителей банковской сферы и застройщиков, текущий 2017 год не подарит неприятных сюрпризов, напротив, ожидается введение в этом году достаточного количества жилья, а значит, каждый желающий сможет найти себе квартиру по душе и по карману. А стабильно снижающаяся ставка по ипотеке только сделает эту историю реальной даже для тех, кто о собственном жилье сейчас пока и не думает.