В Уфе обсудили перспективы рынка ипотечного жилья

Бесспорно, свою роль играет выкуп в рассрочку, а также социальная ипотека. Ипотека – это вообще услуга-локомотив, даже невозможно теперь уже представить, как покупать жилье без нее. Так ипотечный менеджер ГК «Рассвет» Альфия Садыкова рекомендует без опасений оформлять ипотечный кредит в любом из аккредитованных уфимских банков, более того, клиентам Группы Компаний «Рассвет» еще и скидку сделают (0,5% ), и всё это для того, чтобы люди жили в достойных комфортабельных условиях. Кстати, желающих приобрести жилье по ипотеке всё больше и больше. Так, по данным АИЖК, в марте этого года в России объем выдачи ипотеки вырос по сравнению с мартом прошлого года на 26% и составил 150 млрд руб, превысив показатель рекордного 2014 года на 10%.