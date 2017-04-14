В России вырастет минимальная цена на водку

Приказ об установлении минимальной розничной цены (МРЦ) за поллитра водки в размере 205 рублей, как это и планировалось ранее, отправлен в Минюст России, сообщил РИА Новости представитель вице-премьера РФ Александра Хлопонина.
Таким образом, водка стоимостью менее 205 рублей должна вызывать явные подозрения в своем происхождении. МРЦ на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.
С 13 июня 2016 года минимальная цена установлена на уровне 190 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Когда вступит в силу изменение цены на водку, в сообщении агентства, не уточняется.
Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексей Сазанов говорил, что министерство готовит механизм автоматического изменения МРЦ на водку, и он обсуждается с Росалкогольрегулированием и аппаратом Хлопонина. Алгоритм должен учитывать акциз, надбавку производителя, оптовиков и розничного звена; по мере того, как они будут меняться, будет пересматриваться и МРЦ.