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В России вырастет минимальная цена на водку

14 апреля 2017, 10:15
Об этом сообщил представитель вице-премьера России.

Приказ об установлении минимальной розничной цены (МРЦ) за поллитра водки в размере 205 рублей, как это и планировалось ранее, отправлен в Минюст России, сообщил РИА Новости представитель вице-премьера РФ Александра Хлопонина.

Таким образом, водка стоимостью менее 205 рублей должна вызывать явные подозрения в своем происхождении. МРЦ на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.

С 13 июня 2016 года минимальная цена установлена на уровне 190 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Когда вступит в силу изменение цены на водку, в сообщении агентства, не уточняется.

Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексей Сазанов говорил, что министерство готовит механизм автоматического изменения МРЦ на водку, и он обсуждается с Росалкогольрегулированием и аппаратом Хлопонина. Алгоритм должен учитывать акциз, надбавку производителя, оптовиков и розничного звена; по мере того, как они будут меняться, будет пересматриваться и МРЦ.

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