В России вырастет минимальная цена на водку

Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексей Сазанов говорил, что министерство готовит механизм автоматического изменения МРЦ на водку, и он обсуждается с Росалкогольрегулированием и аппаратом Хлопонина. Алгоритм должен учитывать акциз, надбавку производителя, оптовиков и розничного звена; по мере того, как они будут меняться, будет пересматриваться и МРЦ.