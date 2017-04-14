В Иглинском районе чиновники не помогли многодетной семье юного героя

- На личной встрече с главой Иглинского района Гафуаном Шайхутдиновым я просила помочь хоть как то решить вопрос с оплатой детского садика, он пообещал, что подумает, но прошло уже столько времени, но мы даже не получили хотя бы письменного ответа. Спасибо администрации УМПО, где трудится мой супруг, они нам оказали материальную помощь, и мы смогли на эти деньги купить зимнюю одежду для детей, другие необходимые вещи. Нам конечно помогают и родственники. Мы надеемся, что сможем, хоть и не так быстро построить для себя новый, красивый дом. Смущает, конечно, что на словах власть говорит, что надо повышать рождаемость, рожать детей, улучшать демографию. На деле получается, что если ты попал в трудную жизненную ситуацию, то остаешься один на один со своими проблемами,