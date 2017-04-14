В Иглинском районе чиновники не помогли многодетной семье юного героя

В разговоре с мамой Максима Мариэттой Бархатовой мы узнали о ситуации, в которую попала молодая многодетная семья, после того как дотла сгорел их дом и все имущество. Как нам рассказала Мариэтта, вся помощь районной администрации ограничилась денежной компенсацией в размере 25 тысяч рублей.
- Нам даже не предложили жилье для временного проживания, которое обычно выделяют для погорельцев из резервного фонда. Сперва мы вынуждены были ютиться у свекрови, у которой и так уже проживало 8 детей. Потом мы занялись ремонтом дома, который принадлежал нашей родственнице, сейчас мы там проживаем, но пришлось оплатить все долги по электричеству в размере более 20 тысяч рублей, которые остались после прежних хозяев. Когда я пришла в администрацию района просить лес для строительства нового дома, мне тоже не помогли. Пришлось ехать в Уфу и только после личной встречи с министром лесного хозяйства нам выделили бесплатный лес. Правда, сейчас встал вопрос, как его заготовить и вывезти,
- рассказала нам Мариэтта.
Мама троих детей просила подчеркнуть, что она отнюдь не жалуется, самое главное, что ее дети живы и здоровы. Они с супругом воспитали героя – мальчика, который в семилетнем возрасте не испугался, побежал в горящий дом и спас своих сестренок от гибели. Мариэтта просила высказать благодарность врачам 18-й больницы Уфы, которые профессионально и квалифицированно вылечили младшую Милану и Максима, получивших ожоги тела во время пожара. Правда, маленькой Милане видимо придется делать пластику, потому что все равно остались следы от ожогов. На это тоже нужны деньги, которых в семье Бархатовых не хватает.
- На личной встрече с главой Иглинского района Гафуаном Шайхутдиновым я просила помочь хоть как то решить вопрос с оплатой детского садика, он пообещал, что подумает, но прошло уже столько времени, но мы даже не получили хотя бы письменного ответа. Спасибо администрации УМПО, где трудится мой супруг, они нам оказали материальную помощь, и мы смогли на эти деньги купить зимнюю одежду для детей, другие необходимые вещи. Нам конечно помогают и родственники. Мы надеемся, что сможем, хоть и не так быстро построить для себя новый, красивый дом. Смущает, конечно, что на словах власть говорит, что надо повышать рождаемость, рожать детей, улучшать демографию. На деле получается, что если ты попал в трудную жизненную ситуацию, то остаешься один на один со своими проблемами,
- с горечью сказала наша собеседница.
Ситуация с многодетной семьей Бархатовых, к сожалению, не единичный случай. Помощь семья должна получать, когда она в этом нуждается. Да, люди рожают детей для себя, а не для государства. Но ведь ребенка же надо кормить, одевать, лечить, развивать, а доходы мамы отсутствуют. А за счет чего жить? Тем более многодетной семье, где все дети малолетние, которая лишилась своего дома из–за пожара, как семья Бархатовых. Лозунгами, красивыми словами, пиар-ходами рождаемость не повысишь.
Наше информационное агентство в свою очередь попытается помочь решить возникшие проблемы многодетной семьи из Иглинского района и обратится в соответствующие ведомства. Понимаем, что в каждом районе Башкирии есть масса других проблем, на которых вечно не хватает денег. Но нельзя быть равнодушными и нам так бы не хотелось, чтобы юный герой, семилетний Максим Бархатов, которого сегодня главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин назвал настоящим патриотом и мужественным человеком, разочаровался бы в жизни и перестал верить в чудеса.