В Башкирии у села Ахтиял произошел прорыв нефтепровода

Сегодня в редакцию позвонили местные жители и рассказали, что нефть попала в речку Каймашинку. Журналисты выехали на место событий и застали там бригаду нефтяников со спецтехникой для минимизации экологических последствий ЧП (нефтяные ловушки, фильтры).