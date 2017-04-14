В Башкирии у села Ахтиял произошел прорыв нефтепровода

Вечером 13 апреля неподалеку от села Ахтиял Янаульского района Башкирии произошел порыв нефтепровода, сообщает местная газета.
Сегодня в редакцию позвонили местные жители и рассказали, что нефть попала в речку Каймашинку. Журналисты выехали на место событий и застали там бригаду нефтяников со спецтехникой для минимизации экологических последствий ЧП (нефтяные ловушки, фильтры).
А уже в 14.00 первый заместитель главы администрации Янаульского района Салават Гильмиев провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает издание.
- Первоначально площадь разлива составила 52 кв м, - узнали журналисты. - Нефтяники выделили для поиска источника ЧП и устранения его причин 79 человек и 42 единицы техники. Также привлечены специалисты и техника оперативных групп 26 отряда ФПС по РБ и администрации района.
Пока источник разлива нефти еще не нашли. Жителей сел Банибаш, Ахтиял, Истяк предупредили о недопустимости использования воды в каких бы то ни было целях.
- На месте обнаружения отказа трубопровода на Краснохолмском месторождении реализуется комплекс мероприятий по ликвидации последствий отказа и минимизации воздействия на окружающую среду, - сообщили Медиакорсети в "Башнефти". - Место выхода нефтесодержащей жидкости на площади около 50 кв м было оперативно обваловано. Ведется экологический мониторинг.