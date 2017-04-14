Медиаланч: Что будет с уфимским лимонарием?

Какая судьба ждёт уфимский лимонарий, будут ли построены вместо него многоквартирные дома? Можно ли выиграть суд у министерства обороны России? Не будут ли снесены дома, построенные на земле оборонного ведомства? С какими проблемами сегодня сталкиваются крупные застройщики Уфы? На эти и другие вопросы отвечает наш гость Эдуард Камалетдинов. Вы тоже можете задать свой вопрос, отправив его на номер +7-917-775-53-43 ( с помощью СМС или Whatsapp).