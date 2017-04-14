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Медиаланч: Что будет с уфимским лимонарием?

14 апреля 2017, 10:53
Актуальный разговор с заместителем генерального директора группы компаний СУ-10 Эдуардом Камалетдиновым.

Какая судьба ждёт уфимский лимонарий, будут ли построены вместо него многоквартирные дома? Можно ли выиграть суд у министерства обороны России? Не будут ли снесены дома, построенные на земле оборонного ведомства? С какими проблемами сегодня сталкиваются крупные застройщики Уфы? На эти и другие вопросы отвечает наш гость Эдуард Камалетдинов. Вы тоже можете задать свой вопрос, отправив его на номер +7-917-775-53-43 ( с помощью СМС или Whatsapp).

Трансляция началась в 12:00 по уфимскому времени. Полностью медиаланч с Эдуардом Камалетдиновым смотрите выше.

#Новости#Медиа-ланч#Константин Климов#Город#Видео
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