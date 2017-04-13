В Уфе юным героям из Башкирии вручили «Горячее сердце»

- Весной я гулял с другом во дворе нашего дома, заметил, что сверху летят какие-то бумажки, - рассказал юный герой. - Посмотрел, а окно на втором этаже открыто. Бумажки кидала маленькая девочка. Она высунулась из окна и смотрела вниз. Девочка приближалась все ближе и ближе к краю подоконника. И как только я подумал, что она может упасть, малышка шагнула вперед и выпала из окна. Я понял, что она может разбиться, прыгнул к стене дома и поймал ее на руки. Сам тоже упал, ободрался, но это ничего, я же мужчина, главное - девочка не пострадала.