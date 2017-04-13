В Уфе юным героям из Башкирии вручили «Горячее сердце»

Перед началом церемонии ребят окружили коллеги – телевизионщики, которым они, смущаясь, рассказывали о своих мужественных поступках, о том, как они спасли жизнь другим людям. Каждый из них достоин отдельного уважения. Разделить гордость и радость за своих детей пришли их родители и родные, которые тоже явно не привыкли к такому пристальному вниманию со стороны СМИ. До начала церемонии мы тоже успели пообщаться с семиклассником Даниилом Борисовым из Стерлитамака. Он вытащил из воды двухлетнего мальчика, который без спроса полез купаться в озеро и захлебнулся.
- Я возвращался домой с рыбалки на велосипеде, увидел, что бежит маленькая девочка ко мне навстречу с криками о помощи. Подъехал к озеру и увидел, что там лицом вниз лежит соседский мальчик. Я прыгнул в воду, вытащил мальчика, сделал ему искусственное дыхание, нас этому учили на уроках ОБЖ. Хорошо, что подоспел вовремя, у него вышла вода, и он задышал. Мне родители спасенного малыша подарили новый велосипед и написали благодарственное письмо в школу,
- рассказал Даниил.
Он считает, что ничего геройского не совершил и на его месте так должен был поступить каждый. Свою будущую жизнь Даниил хочет связать с рабочей или инженерной специальностью.
Главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин, вручая награды, отметил, что когда мы видим таких замечательных детей, верится во все доброе.
- Каждый из вас совершил героический поступок, спас человеческие жизни. Вы являетесь настоящими патриотами нашей страны, и хочется верить, что в нашей стране героев становится все больше. И конечно большое спасибо родителям, родным и близким, которые воспитали замечательных детей: честных, серьезных,
отметил Михаил Закомалдин.
Вместе с нагрудным знаком ребята получили диплом и Почётную книгу «Горячее сердце», куда вошли их подвиги.
Самым юным участником церемонии стал семилетний Максим Бархатов из Иглинского района. Он вывел из горящего дома двух своих младших сестренок — пятилетнюю Марианну и двухлетнюю Милану. Родители были на работе, дети остались в доме с бабушкой. Пока малыши играли в доме, на улице загорелся сарай. Бабушка испугалась и побежала звать на помощь соседей.
- Я увидел, что пожар перекинулся на крышу нашего дома и подумал, что мои сестренки могут сгореть. Побежал домой. Немного конечно было страшно, но там же были мои сестры. Забежал в дом, увидел, что они сидят в углу, громко плачут. Сперва быстренько вывел на улицу старшую сестренку, потом младшую. Правда, я ее когда выносил, на меня попали горящие угольки и было больно очень,
- рассказал, немного волнуясь, Максим.
И в этот момент ты начинаешь думать, откуда в этом маленьком и хрупком мальчике столько мужества и сил. Как нам рассказала мама героя Мариэтта Бархатова, ее сын получил 30%-ные ожоги, также ожоги получила и младшая дочь.
– Спасибо врачам ожогового центра 18-ой больницы Уфы за их квалифицированную помощь и хорошее лечение. Правда, дочери, видимо, придется делать пластику, но самое главное - все мои трое детей живы, здоровы и они рядом, - сказала Мариэтта.
Об истории семьи Бархатовых и о тяжелой ситуации, в которой они оказались после того, как полностью сгорел их дом, мы еще подробно расскажем в нашем следующем материале. Нас сильно возмутило равнодушное отношение чиновников к проблемам этой многодетной семьи, которой мы обязательно постараемся помочь.
Еще один юный герой 11-летний Ярослав Адоньев из Стерлитамака поймал годовалую малышку, которая выпала из окна второго этажа.Кстати, Ярославу завтра, 14 апреля, исполнится 12 лет.
- Весной я гулял с другом во дворе нашего дома, заметил, что сверху летят какие-то бумажки, - рассказал юный герой. - Посмотрел, а окно на втором этаже открыто. Бумажки кидала маленькая девочка. Она высунулась из окна и смотрела вниз. Девочка приближалась все ближе и ближе к краю подоконника. И как только я подумал, что она может упасть, малышка шагнула вперед и выпала из окна. Я понял, что она может разбиться, прыгнул к стене дома и поймал ее на руки. Сам тоже упал, ободрался, но это ничего, я же мужчина, главное - девочка не пострадала.
История о юном спасителе прогремела на всю страну. О его подвиге сообщили все федеральные телеканалы и издания.
Ярослав живет с бабушкой и сестрами – старшей Викой и младшей Кристиной. Вике — 17 лет, Кристине скоро исполнится 4 года. Их маму лишили родительских прав, а детей хотели отправить в центр устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но бабушка Лариса Юрьевна успела оформить опеку над ними, иначе их отправили бы в детский дом. Теперь они живут одной большой дружной семьей, только мама своих детей, к сожалению, не навещает.
Нельзя не рассказать и о поступке 16-летнего Ильназа Байбактина из деревни Япарсаз Зилаирского района. Он спас из пожара свою родную тетю, у которой загорелся дом. Подросток вывел её из горящего здания. А 11-летний Айнур Маннанов из села Наурузово Учалинского района спас утопающего в реке семилетнего соседского мальчика.
Каждый из ребят в разговоре с нами признался, что если бы произошла еще раз такая ситуация, то они не раздумывая, совершили бы свои героические поступки. Летом их ждет еще одна награда – бесплатная путевка во Всероссийский детский центр «Орлёнок», где для них организуются тематические смены. Там они смогут отдохнуть, познакомиться со своими сверстниками и набраться новых впечатлений.
Напомним, что идея премии «Горячее сердце» появилась в 2013 году, а в 2014 году уже состоялась первая церемония награждения. За три года награды удостоены 385 лауреатов.