В эфире НТВ рассказали о претензиях уфимки на родство со Сталиным

После смерти вождя Надежда жила в приемной семье из-за того, что родители опасались за её жизнь. Приемные мама и папа не любили внучку Сталина и постоянно над ней издевались, вспоминает пенсионерка. К слову сказать, Иосиф Сталин якобы не знал о беременности дочери, а значит и о том, что маленькая Наденька его родная внучка. Перед смертью Светлана Аллилуева в своем последнем интервью рассказала только о трех детях, но о внебрачном ребенке не было ни слова.