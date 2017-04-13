В эфире НТВ рассказали о претензиях уфимки на родство со Сталиным

Уфимка Надежда Артёмова всю свою жизнь скрывала свое прошлое. 70-летняя пенсионерка рассказала в эфире программы НТВ "Говорим и показываем", что она является внучкой Иосифа Сталина. Её родителями были дочь вождя Светлана Аллилуева и его приёмный сын Артём Сергеев, считает уфимка.
Надежда Артёмова красочно и во всех подробностях рассказывает, что в детстве жила в Кремле. Она была внебрачным ребенком, но дедушку Сталина очень любила. По ее словам, он был добрым, любящим человеком, к ней относился очень хорошо.
После смерти моего дедушки Иосифа Сталина родители меня отправили в Уфу в приёмную семью. Было это в 54 году. Они говорили, что меня заберут. Но не забрали, - говорит пенсионерка. - Мама Светлана Аллиуева приехала в Уфу, когда мне было 40 лет. Я ее не сразу узнала.
После смерти вождя Надежда жила в приемной семье из-за того, что родители опасались за её жизнь. Приемные мама и папа не любили внучку Сталина и постоянно над ней издевались, вспоминает пенсионерка. К слову сказать, Иосиф Сталин якобы не знал о беременности дочери, а значит и о том, что маленькая Наденька его родная внучка. Перед смертью Светлана Аллилуева в своем последнем интервью рассказала только о трех детях, но о внебрачном ребенке не было ни слова.
Родственники Сталина не верят в то, что Надежда Артёмова является дочерью Светланы и Артёма. Лола Руис Сергеева, родная дочь Артёма Сергеева, не готова впускать в свою жизнь новых родственников. Такое заявление очень обидело уфимку.
В моей квартире в Уфе живет моя приемная семья. Хотя эту квартиру подарил мне мой отец Артём Сергеев, - говорит Надежда Артёмова. - Я хочу что-то изменить в своей жизни, быть с настоящими своими родственниками. Если они не готовы меня принять, то будем решать через суд.
Уфимская сестра пенсионерки Татьяна Чуклина уверяет, что Надежда её кровная родственница. Предполагаемая внучка Иосифа Виссарионовича претендует на наследство дедушки, именно поэтому она сдала тест ДНК.
Анализ на отцовство показал, что Артём Сергеев, приёмный сын Сталина, не является отцом Надежды Артёмовой. Также не удивительно, что в крови пенсионерки нет генов Иосифа Сталина, поскольку и Светлана Аллилуева не имеет никакого отношения к сказочнице из Уфы.