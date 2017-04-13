В Башкирии бывшего сотрудника полиции обвинили в краже телефона

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что по факту кражи руководством МВД по РБ была назначена служебная проверка, после которой майор была уволена за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, два руководителя привлечены к дисциплинарной ответственности.