В Башкирии бывшего сотрудника полиции обвинили в краже телефона

36-летней майору полиции одного из подразделений МВД предъявлено обвинение в краже телефона.
По версии следствия, днем 23 февраля в магазине «Экономпроммаг» Орджоникидзевского района Уфы женщина с прилавка похитила мобильный телефон продавца стоимостью почти 26 тысяч рублей. Она скрылась вместе с телефоном, но все произошедшее было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Впоследствии женщину задержали..
В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что по факту кражи руководством МВД по РБ была назначена служебная проверка, после которой майор была уволена за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, два руководителя привлечены к дисциплинарной ответственности.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования, - сообщили в следственном комитете.