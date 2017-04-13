Ушедшего в отставку главу Марий Эл Леонида Маркелова задержали за взятку

ТАСС сообщил о задержании экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, подозреваемого в получении взятки. Факт расследования уголовного дела агентству подтвердил адвокат другого фигуранта Игорь Трунов.
- По делу проходят трое - Маркелов, который задержан, а также взяткодатели - предприниматель Николай Кривашин, а также глава местного телеканала "Регион 12" Мария Кожевникова. В настоящее время в Москве в квартире дочери Маркелова, а также в доме его супруги ведутся обыски. Также обыски проходят и в Марий Эл, - цитирует слова Трунова издание.
6 апреля Владимир Путин подписал указ о отставке Леонида Маркелова с поста губернатора и назначил врио губернатора Александра Евстифеева. Маркелов руководил республикой с 2002 года, жителям региона запомнился наличием собственного герба, любви к поэзии и попытками превратить Йошкар-Олу в архитектурное подобие европейских городов.