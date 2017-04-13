Ушедшего в отставку главу Марий Эл Леонида Маркелова задержали за взятку

- По делу проходят трое - Маркелов, который задержан, а также взяткодатели - предприниматель Николай Кривашин, а также глава местного телеканала "Регион 12" Мария Кожевникова. В настоящее время в Москве в квартире дочери Маркелова, а также в доме его супруги ведутся обыски. Также обыски проходят и в Марий Эл, - цитирует слова Трунова издание.