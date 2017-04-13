Активисты нашли старые трубы канализации на реке Потеха в Благовещенске

- Нами обнаружены канализационные трубы с нарушением изоляции, - говорит голос за кадром. – Трубы идут по дну реки Потеха. Какая-то жидкость выходит. В десяти метров от трубы виднеется еще две трубы. Они также проходят по дну реки и находятся в ветхом состоянии. Также здесь находятся предположительно высоковольтные кабели с нарушенной оболочкой, которые также проходят по дну реки.