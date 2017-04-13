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Активисты нашли старые трубы канализации на реке Потеха в Благовещенске

13 апреля 2017, 12:45
Они сняли их на видеокамеру.

7 апреля в башкирском городе Благовещенске в конце улицы Старикова паралелльно улице Красная мельница активисты обнаружили старые канализационные трубы в реке Потеха. Они сняли их на видеокамеру, само видео появилось на видеохостинге Youtube вчера, 12 апреля.

- Нами обнаружены канализационные трубы с нарушением изоляции, - говорит голос за кадром. – Трубы идут по дну реки Потеха. Какая-то жидкость выходит. В десяти метров от трубы виднеется еще две трубы. Они также проходят по дну реки и находятся в ветхом состоянии. Также здесь находятся предположительно высоковольтные кабели с нарушенной оболочкой, которые также проходят по дну реки.

Медиакорсеть связалась с одним из активистов, сообщившем о находке, Дильшодом Шерматовым.

- Видео снято 7 апреля, по этому поводу мы обращались в Росприроднадзор, пока изменений никаких, - рассказал Шерматов. – Оттуда идет едкий запах, вода сильно пенится, вызывает покраснение и пощипывание на коже.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Общество#Видео
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