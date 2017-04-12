В Калининском районе Уфы появится новый жилой квартал

- На публичных слушаниях присутствовали 178 человек, в основном жители соседних с проектируемой территорией улиц, из них 15 выступили, - сообщили в городском совете. - Ряд участников озвучили свои возражения, предложения по доработке проекта. Кроме того, решением горсовета Уфы предусмотрена возможность жителям города письменно обратиться в совет с предложениями по указанным проектам. В установленный срок в комиссию поступило 80 письменных обращений. Не позднее чем через пятнадцать дней протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний будут направлены главе администрации города для принятия решения. Результаты публичных слушаний будут опубликованы в газете «Вечерняя Уфа» и размещены на официальном сайте городского света.