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В Калининском районе Уфы появится новый жилой квартал

12 апреля 2017, 15:16
Публичные слушания по проекту прошли 11 апреля.

В администрации Калининского района Уфы вчера, 11 апреля, прошли публичные слущания по застройке нового жилого квартала. Он расположен на территории, ограниченной улицами Транспортной, Фронтовых Бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби.

Как сообщает пресс-служба горсовета Уфы, проекты планировки и межевания разработаны компанией «Сигма Проект», заказчик – ООО «Строительгрупп».

Всего планируется застроить 9,8 га земли. Предусмотрены жилая и общественная застройки, детский сад на 240 мест, районный центр детского творчества, торгово-сервисный комплекс с пятиэтажной парковкой на 1768 машиномест, сеть проездов внутри квартала и пешеходная зона с озеленением.

Расчетная численность населения квартала – 3050 человек.

Сейчас на территории проектируемого квартала расположены деревянные дома с приусадебными участками, металлические гаражи, металлические торговые павильоны и киоски.

- На публичных слушаниях присутствовали 178 человек, в основном жители соседних с проектируемой территорией улиц, из них 15 выступили, - сообщили в городском совете. - Ряд участников озвучили свои возражения, предложения по доработке проекта. Кроме того, решением горсовета Уфы предусмотрена возможность жителям города письменно обратиться в совет с предложениями по указанным проектам. В установленный срок в комиссию поступило 80 письменных обращений. Не позднее чем через пятнадцать дней протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний будут направлены главе администрации города для принятия решения. Результаты публичных слушаний будут опубликованы в газете «Вечерняя Уфа» и размещены на официальном сайте городского света.

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