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В Башкирии деньги для инвалидов потратили не по назначению

12 апреля 2017, 12:41
Прокуратурой региона были выявлены факты нецелевого расходования средств.

Прокуратура Башкирии провела проверку использования бюджетных средств, которые выделены на реализацию мероприятий программы «Доступная среда». И выявила нарушения.

Оказалось, что директор школы с. Бурлы Гафурийского района потратил целевые деньги на текущий ремонт. А в Иглинском районе руководство общества «Коммунальщик» направило субсидию, предназначенную для трудоустройства незанятому инвалиду, на техническое улучшение водонасосной станции, сообщается на официальном сайте республиканской прокуратуры.

Нецелевое расходование средств выявлено и в Благовещенске, и в Аургазинском районе Башкирии. Виновные лица привлечены к административной ответственности. В Шаранском районе представители компании «ИнфоПартнер» фиктивно приняли на работу инвалидов. Это было сделано для того чтобы получить из бюджета субсидии на организацию для них рабочих мест. Возбуждено уголовное дело.

Всего правоохранители выявили 224 нарушения, внесено 128 представлений. 45 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. К административной ответственности привлечено 26 лиц, в суд направлено 16 исковых заявлений.

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#Новости#Кристина Дейнеко#Общество
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