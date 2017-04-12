В Башкирии деньги для инвалидов потратили не по назначению

Нецелевое расходование средств выявлено и в Благовещенске, и в Аургазинском районе Башкирии. Виновные лица привлечены к административной ответственности. В Шаранском районе представители компании «ИнфоПартнер» фиктивно приняли на работу инвалидов. Это было сделано для того чтобы получить из бюджета субсидии на организацию для них рабочих мест. Возбуждено уголовное дело.