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В Башкирии арестовано имущество бывшего директора «Башкиравтодора»

12 апреля 2017, 13:08
Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего генерального директора ГУП «Башкиравтодор» 64-летнего Шамиля Аминова.

9 марта Кировский районный суд Уфы признал его виновным по статье «злоупотребление полномочиями». Как следует из сообщения прокуратуры республики, Аминов с 2006 по 2010 годы, будучи руководителем предприятия, создал подконтрольные ему коммерческие фирмы, которым передал автотранспортную и иную дорожную технику. Затем эта техника уже передавалась предприятию в аренду за плату. Ущерб от его действий оценен в 64 млн руб.

Своей вины Аминов не признал.

Суд приговорил его к штрафу в размере 100 тыс руб, но освободил от наказания из-за того, что сроки давности по этому делу прошли.

- В целях возмещения причиненного республике имущественного ущерба прокуратура республики предъявила к Аминову исковое заявление, по которому суд наложил арест на земельный участок, жилой дом, нежилое помещение, автомобиль «Мицубиси Паджеро» и денежные средства на счетах в банках, принадлежащие осужденному, - отмечается в сообщении прокуратуры.

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