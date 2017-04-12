В Башкирии арестовано имущество бывшего директора «Башкиравтодора»

9 марта Кировский районный суд Уфы признал его виновным по статье «злоупотребление полномочиями». Как следует из сообщения прокуратуры республики, Аминов с 2006 по 2010 годы, будучи руководителем предприятия, создал подконтрольные ему коммерческие фирмы, которым передал автотранспортную и иную дорожную технику. Затем эта техника уже передавалась предприятию в аренду за плату. Ущерб от его действий оценен в 64 млн руб.
Своей вины Аминов не признал.
Суд приговорил его к штрафу в размере 100 тыс руб, но освободил от наказания из-за того, что сроки давности по этому делу прошли.
- В целях возмещения причиненного республике имущественного ущерба прокуратура республики предъявила к Аминову исковое заявление, по которому суд наложил арест на земельный участок, жилой дом, нежилое помещение, автомобиль «Мицубиси Паджеро» и денежные средства на счетах в банках, принадлежащие осужденному, - отмечается в сообщении прокуратуры.