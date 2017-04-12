Облик Уфы будет меняться

Уфа преображается, и это не может не радовать жителей города. Большую роль в улучшении облика столицы играют новостройки. Сегодня специалисты сферы градостроения и урбанистики уделяют особое внимание соответствию дизайна новостроек общей архитектурной концепции Уфы. Взять к примеру новый жилой комплекс, который достраивается сегодня в микрорайоне Глумилино за Горсоветом. Застройщик с полной ответственностью подошёл к внешнему оформлению дома: три высотки, выполненные в цветовой гамме крупнейшего российского музея «Эрмитаж», гармонично вписываются в общую гамму района.