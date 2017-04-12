Облик Уфы будет меняться

Решение о том, какие именно уфимские дворы приведут в порядок, будет принято по результатам отбора конкурсной комиссии до 1 июня текущего года. На благоустройство каждого двора направят около 3 млн. руб, что является хорошей надбавкой к федеральным субсидиям. Совокупный бюджет всех работ по благоустройству дворов составит 500 млн руб, а планируемое количество дворов, подлежащих улучшению в рамках данной суммы - 180.
Уфа преображается, и это не может не радовать жителей города. Большую роль в улучшении облика столицы играют новостройки. Сегодня специалисты сферы градостроения и урбанистики уделяют особое внимание соответствию дизайна новостроек общей архитектурной концепции Уфы. Взять к примеру новый жилой комплекс, который достраивается сегодня в микрорайоне Глумилино за Горсоветом. Застройщик с полной ответственностью подошёл к внешнему оформлению дома: три высотки, выполненные в цветовой гамме крупнейшего российского музея «Эрмитаж», гармонично вписываются в общую гамму района.
– Дом сдается уже в этом году, поэтому в ближайшее время жители города смогут оценить, насколько удачно наш дизайн-проект «ложится» в общую концепцию микрорайона Глумилино, - комментирует представитель застройщика Ян Фельдман.