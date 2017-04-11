Волгодонские музыканты посвятили песню жертвам теракта в Питере

- Ребята выступили в поддержу народа, дабы поддержать жителей морально. Ведь даже в Великую Отечественную Войну песни подбадривали людей. Мы не хотим не в коем случае "хайпить" на горе. Наша задача - постараться поднять силы людей и показать, что нам не всё равно на мир, в котором мы живем, - сообщили участники творческого объединения "StreetVoice" FeRe и DoLFeaT в ВКонтакте.