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Волгодонские музыканты посвятили песню жертвам теракта в Питере

11 апреля 2017, 16:46
Композиция носит название "ПитерНадоЖить".

Рэперы из Волгодонска сняли клип в поддержку тех людей, кто погиб, потерял близких во время теракта в метро Петербурга. Композиция получила название #ПитерНадоЖить.

- Ребята выступили в поддержу народа, дабы поддержать жителей морально. Ведь даже в Великую Отечественную Войну песни подбадривали людей. Мы не хотим не в коем случае "хайпить" на горе. Наша задача - постараться поднять силы людей и показать, что нам не всё равно на мир, в котором мы живем, - сообщили участники творческого объединения "StreetVoice" FeRe и DoLFeaT в ВКонтакте.

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#Новости#Кристина Дейнеко#Общество#Видео
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