В вольерном хозяйстве Уфы родились четыре медвежонка - видео

Детеныши появились на свет в январе, сейчас им три с половиной месяца. У Даши родилась одна девочка, а у Маши – три мальчика. Как только медведицы вышли из берлоги, малышей у них забрали, и сейчас они все вместе живут в отдельном теплом вольере.
Пока медвежата не внушают совершенно никакого страха и ужаса. Они играют, позволяют взять себя на руки, а если и кусаются, то не больно. У каждого звереныша, как рассказывают работники вольерного хозяйства, свой характер. Больше всех выделяется дочка медведицы Даши: (самая маленькая светлого окраса – прим.ред.). Она уже сейчас проявляет агрессию и хотя еще не умеет кусаться, но бесстрашно рвется в бой за еду, отталкивая более крупных мальчиков. На руки работники «Горзеленхоза» ее брать вообще не советуют.
В целом все малыши ведут себя очень дружелюбно. Мягкие и пушистые, они похожи на больших игрушек и достаточно спокойно сидят на руках. Против поглаживаний они не возражают, похоже, им внимание со стороны даже нравится. Чувствуется, что малышам еще очень нужна мама: они периодически встают на задние лапки и прижимаются к людям. Но такими они, к сожалению, будут недолго. Работники хозяйства говорят, что уже месяца через два к ним нельзя будет подойти. Сейчас они много едят и активно растут.
- На одного медвежонка нужно 500-600 миллилитров молока за раз, - говорит работник «Горзеленхоза» Радик Шакиров. – Кормление каждые два часа. Через некоторое время будем переходить на молочные каши.