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В вольерном хозяйстве Уфы родились четыре медвежонка - видео

11 апреля 2017, 14:20
У медведей, живущих в вольерном хозяйстве МУП «Горзеленхоз» Уфы, очередное прибавление. Потомство в этом году принесли медведицы Маша и Даша. На двоих у них родились четыре медвежонка.

Детеныши появились на свет в январе, сейчас им три с половиной месяца. У Даши родилась одна девочка, а у Маши – три мальчика. Как только медведицы вышли из берлоги, малышей у них забрали, и сейчас они все вместе живут в отдельном теплом вольере.

Пока медвежата не внушают совершенно никакого страха и ужаса. Они играют, позволяют взять себя на руки, а если и кусаются, то не больно. У каждого звереныша, как рассказывают работники вольерного хозяйства, свой характер. Больше всех выделяется дочка медведицы Даши: (самая маленькая светлого окраса – прим.ред.). Она уже сейчас проявляет агрессию и хотя еще не умеет кусаться, но бесстрашно рвется в бой за еду, отталкивая более крупных мальчиков. На руки работники «Горзеленхоза» ее брать вообще не советуют.

В целом все малыши ведут себя очень дружелюбно. Мягкие и пушистые, они похожи на больших игрушек и достаточно спокойно сидят на руках. Против поглаживаний они не возражают, похоже, им внимание со стороны даже нравится. Чувствуется, что малышам еще очень нужна мама: они периодически встают на задние лапки и прижимаются к людям. Но такими они, к сожалению, будут недолго. Работники хозяйства говорят, что уже месяца через два к ним нельзя будет подойти. Сейчас они много едят и активно растут.

- На одного медвежонка нужно 500-600 миллилитров молока за раз, - говорит работник «Горзеленхоза» Радик Шакиров. – Кормление каждые два часа. Через некоторое время будем переходить на молочные каши.

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