В вольерном хозяйстве Уфы родились четыре медвежонка - видео

В целом все малыши ведут себя очень дружелюбно. Мягкие и пушистые, они похожи на больших игрушек и достаточно спокойно сидят на руках. Против поглаживаний они не возражают, похоже, им внимание со стороны даже нравится. Чувствуется, что малышам еще очень нужна мама: они периодически встают на задние лапки и прижимаются к людям. Но такими они, к сожалению, будут недолго. Работники хозяйства говорят, что уже месяца через два к ним нельзя будет подойти. Сейчас они много едят и активно растут.