В Уфе закроют движение на дорогах в зоне подтопления

С докладом о подготовке к паводку сегодня на утренней оперативке в администрации города выступил замначальника МВД по Уфе Рим Байбурин. По его словам, в зону затопления попадают 2193 дома, где проживают более 8,5 тысячи человек.
Сейчас полицейские обходят все дома, чтобы выяснить, где живут люди, которые не могут самостоятельно передвигаться. Также непосредственно в период паводка будет проводиться оповещение населения, проезд транспортных средств через места переливов рек в целях безопасности в этот период будет запрещен.
Кроме этого хранители правопорядка планируют круглосуточно дежурить в затапливаемых районах, это поможет не только своевременно среагировать на внештатные ситуации, но и сберечь имущество граждан от мародёров.