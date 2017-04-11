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В Уфе закроют движение на дорогах в зоне подтопления

11 апреля 2017, 09:19
Во время половодья полицейские Уфы будут вести круглосуточное дежурство, как и службы спасения. Сейчас стражи порядка проводят подготовительную работу.

С докладом о подготовке к паводку сегодня на утренней оперативке в администрации города выступил замначальника МВД по Уфе Рим Байбурин. По его словам, в зону затопления попадают 2193 дома, где проживают более 8,5 тысячи человек.

Сейчас полицейские обходят все дома, чтобы выяснить, где живут люди, которые не могут самостоятельно передвигаться. Также непосредственно в период паводка будет проводиться оповещение населения, проезд транспортных средств через места переливов рек в целях безопасности в этот период будет запрещен.

Кроме этого хранители правопорядка планируют круглосуточно дежурить в затапливаемых районах, это поможет не только своевременно среагировать на внештатные ситуации, но и сберечь имущество граждан от мародёров.

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