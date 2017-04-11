В Уфе закроют движение на дорогах в зоне подтопления

Сейчас полицейские обходят все дома, чтобы выяснить, где живут люди, которые не могут самостоятельно передвигаться. Также непосредственно в период паводка будет проводиться оповещение населения, проезд транспортных средств через места переливов рек в целях безопасности в этот период будет запрещен.