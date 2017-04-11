“Строительная пирамида” Алексея Ковальчука оставила миллиардные долги

Как рассказало интернет-издание «Новые известия», Red Development являлся одним из крупнейших застройщиков на рынке лофт-апартаментов. После банкротства компания оставила огромные долги банкам, кредитовавшим строительство, и дольщикам, которых вынуждали подписывать предварительные договоры купли-продажи. Они не регулировались ФЗ-214, фактически оставляя людей покупателями виртуальных квартир без страховки от мошенничества государством. В результате тысячи семей были обмануты и остались без своих денег. Такие московские проекты, как Loft Park на Водном стадионе и Loft Time на Соколе, обеспечивались за счет средств дольщиков, а кредиты на строительство у банков брали за счет еще не построенных квартир. При этом сам Ковальчук успел за это время приобрести дорогостоящую недвижимость в Монако и Лондоне.