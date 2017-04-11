“Строительная пирамида” Алексея Ковальчука оставила миллиардные долги

Как рассказало интернет-издание «Новые известия», Red Development являлся одним из крупнейших застройщиков на рынке лофт-апартаментов. После банкротства компания оставила огромные долги банкам, кредитовавшим строительство, и дольщикам, которых вынуждали подписывать предварительные договоры купли-продажи. Они не регулировались ФЗ-214, фактически оставляя людей покупателями виртуальных квартир без страховки от мошенничества государством. В результате тысячи семей были обмануты и остались без своих денег. Такие московские проекты, как Loft Park на Водном стадионе и Loft Time на Соколе, обеспечивались за счет средств дольщиков, а кредиты на строительство у банков брали за счет еще не построенных квартир. При этом сам Ковальчук успел за это время приобрести дорогостоящую недвижимость в Монако и Лондоне.
Сама по себе схема такого строительного бизнеса напоминает пирамиду Мавроди, пишет издание. Ковальчук изначально не планировал расплачиваться с долгами, брал огромные суммы, не обеспеченные реальными активами, и с помощью финансовых схем и подставных предприятий вкладывал их в другой свой бизнес – компанию по производству холодильного оборудования Polair. В следственных органах деятельность Ковальчука тоже вызвала немалый интерес. По словам источника в СК, банкротство Ковальчука - не случайное событие, а итог расчетливых преступных действий. Он воспользовался пробелами в законодательстве и незнанием правовой стороны вопроса у населения.
По словам специалистов, мошенник понимал, что по долгам он не расплатится, однако умело пускал «пыль в глаза». На встречи с кредитными организациями Ковальчук всегда приезжал на дорогих иномарках и с соответствующим окружением. На встречу с дольщиками арендовал офисы высшего класса. В приватной беседе со своими приближенными он, не стесняясь, сравнивал себя с Дональдом Трампом, говоря, что тот тоже четыре раза объявлял себя банкротом.
На уступки кредиторам организатор пирамиды идет только под давлением уголовного преследования. Сейчас на него заведено три уголовных дела, а задолженность только двум банкам, Промсвязьбанку и Локо-Банку, превышает один миллиард рублей.
Пострадавшие финансовые организации планируют добиться личного банкротства Ковальчука. В таком случае создатель строительной пирамиды будет вынужден расплатиться с долгами за счет своей заграничной недвижимости. Также его можно будет привлечь и к уголовной ответственности по факту мошеннической деятельности. Тогда появится возможность вернуть некоторые средства и обманутым дольщикам. Однако, пока процесс идет, Ковальчук продолжает окружать себя армией юристов, надеясь не платить по долгам.
Издание напоминает, что создатель финансовой пирамиды Бернард Мэддоф уже поплатился за свою схему 150 годами тюремного заключения.