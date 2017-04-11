Какие вакансии будут востребованы на рынке труда Башкирии весной

Рекрутинговое агентство Superjob.ru подвело итоги на рынке труда Башкирии за первый квартал этого года, а также сделало прогноз на ближайшие весенние месяцы.
Как отмечают эксперты, первый квартал этого года отметился ростом количества размещаемых резюме: + 52%, а отдельные сферы деятельности превысили среднерыночный показатель: в медицине число резюме превысило 76%, в индустрии спорта и красоты – на 64%, в области услуг – на 62%.
При этом спрос на персонал был стабилен – по итогам марта общее число вакансий осталось на уровне января. Чаще всего в этот период размещались вакансии в сфере продаж и промышленности. Кроме этого активно росло число вакансий в сфере добычи и обработки сырья (+40% вакансий), медицины и фармацевтики (+26% вакансий), транспорта и логистики (+12% вакансий).
В апреле и мае, как отмечают эксперты, работодатели будут размещать новые вакансии и просматривать резюме работников в сфере туризма, сельского хозяйства, медицины и добычи сырья.