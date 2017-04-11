Какие вакансии будут востребованы на рынке труда Башкирии весной

При этом спрос на персонал был стабилен – по итогам марта общее число вакансий осталось на уровне января. Чаще всего в этот период размещались вакансии в сфере продаж и промышленности. Кроме этого активно росло число вакансий в сфере добычи и обработки сырья (+40% вакансий), медицины и фармацевтики (+26% вакансий), транспорта и логистики (+12% вакансий).