Ирек Ялалов о доме, где провалился автомобиль: Нагнетать обстановку не надо

О запланированном исследовании сообщил сегодня на оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов. По его словам, на сегодня уже проведено георадиолокационное зондирование грунта в районе дома № 193/2 по улице Интернациональной. Кроме того, в подъездах многоквартирных домов № 193/1 и № 193/2 были установлены сигнальные маяки.