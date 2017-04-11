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Ирек Ялалов о доме, где провалился автомобиль: Нагнетать обстановку не надо

11 апреля 2017, 14:19
На территории, где в прошлом году ушел под землю автомобиль, на улице Интернациональной проведут карстологическое исследование. Администрация города заключила контракт с БашНИИстрой, который должен будет провести эти работы.

О запланированном исследовании сообщил сегодня на оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов. По его словам, на сегодня уже проведено георадиолокационное зондирование грунта в районе дома № 193/2 по улице Интернациональной. Кроме того, в подъездах многоквартирных домов № 193/1 и № 193/2 были установлены сигнальные маяки.

В ближайшее время, по словам Ялалова, планируется провести более серьезное исследование.

- В рамках данного договора БашНИИстрой будет проводить карстологические исследования, мониторинг состояния фундаментов жилого дома, обследование строительных конструкций с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации, - сообщил он.

Глава администрации также призвал не строить необоснованные предположения по поводу данного участка до завершения исследовательских работ.

- Ситуация под контролем городских властей, нагнетать обстановку не надо, - отметил он.

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