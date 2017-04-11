Ирек Ялалов о доме, где провалился автомобиль: Нагнетать обстановку не надо

О запланированном исследовании сообщил сегодня на оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов. По его словам, на сегодня уже проведено георадиолокационное зондирование грунта в районе дома № 193/2 по улице Интернациональной. Кроме того, в подъездах многоквартирных домов № 193/1 и № 193/2 были установлены сигнальные маяки.
В ближайшее время, по словам Ялалова, планируется провести более серьезное исследование.
- В рамках данного договора БашНИИстрой будет проводить карстологические исследования, мониторинг состояния фундаментов жилого дома, обследование строительных конструкций с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации, - сообщил он.
Глава администрации также призвал не строить необоснованные предположения по поводу данного участка до завершения исследовательских работ.
- Ситуация под контролем городских властей, нагнетать обстановку не надо, - отметил он.