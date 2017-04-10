Уфимцы выбирают белую отделку квартир

Кузнецовский затон – район, в котором строится жилой комплекс, – один из наиболее экологичных и перспективных в городе. Здесь и близость рек Белая и Уфа, и густые леса Зауфимья, и удобные выезды на главные городские магистрали. Напомним, в конце февраля власти Уфы утвердили проект застройки района. Это значит, что здесь будут строиться школы, детские сады, поликлиники, парковки и другие необходимые объекты инфраструктуры, появятся велодорожки, остановки общественного транспорта и комфортные зоны отдыха.