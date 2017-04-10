Уфимцы выбирают белую отделку квартир

Хотите заехать в максимально подготовленную к финишному ремонту квартиру? Один из лидеров строительной отрасли региона – Группа Компаний «Госстрой» – предоставляет вам такую возможность.
В жилом комплексе комфорт-класса «Белая река» все квартиры сдаются в белой отделке. Стены отштукатурены гипсовой штукатуркой, не требующей шпатлевания, выполнена ровная и высокопрочная цементная стяжка пола. Такая отделка избавит будущих новоселов от самых грязных и пыльных этапов ремонта.
Жилой комплекс «Белая река» – яркий пример качественного монолитного строительства в Уфе. Дома строятся из монолитно-каркасных конструкций с заполнением красным кирпичом. В качестве утеплителя используются экологически безопасные минеральные плиты. Школа, детский сад, парковка, благоустроенная территория с детскими площадками и ландшафтным парком, а также вид на реку из каждой квартиры – вот несомненные преимущества жилого комплекса комфорт-класса «Белая река».
Кузнецовский затон – район, в котором строится жилой комплекс, – один из наиболее экологичных и перспективных в городе. Здесь и близость рек Белая и Уфа, и густые леса Зауфимья, и удобные выезды на главные городские магистрали. Напомним, в конце февраля власти Уфы утвердили проект застройки района. Это значит, что здесь будут строиться школы, детские сады, поликлиники, парковки и другие необходимые объекты инфраструктуры, появятся велодорожки, остановки общественного транспорта и комфортные зоны отдыха.
Купить квартиру в жилом комплексе «Белая река» сегодня можно от 1,7 млн руб. Действуют ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка до конца строительства, а также программа «трейд-ин», позволяющая обменять имеющееся жилье на новую комфортную квартиру.
Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте, а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.