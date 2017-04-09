"Уфа" дома проиграла "Спартаку"

Ворота "Уфы" защищал Александр Беленов, ему уже с третьей минуты пришлось вступить в игру, спасая ворота. Ему пришлось вступать в игру чаще, чем спартаковскому голкиперу Артему Реброву, и на 38 минуте игры он не смог прервать фланговый навес на Глушакова, который внёс мяч в ворота. 1:0 - с таким счётом закончился первый тайм.