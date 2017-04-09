"Уфа" дома проиграла "Спартаку"

На трибунах сегодня было, как никогда, многолюдно. Уже на подходе к стадиону у входа в парк Победы можно было услышать выкрики спартаковских болельщиков : "Спартак - чемпион!". Болельщики шли с клубными шарфиками, повязанными на руках.
В начале матча в фанатском секторе спартаковские болельщики развернули огромный баннер с лозунгом: "С выбранной дороги не свернешь", видимо, намекая на чемпионские амбиции клуба. Уфимские фанаты ответили баннером размером куда скромнее со словами: "Вперед, уфимцы! Вместе победим".
Ворота "Уфы" защищал Александр Беленов, ему уже с третьей минуты пришлось вступить в игру, спасая ворота. Ему пришлось вступать в игру чаще, чем спартаковскому голкиперу Артему Реброву, и на 38 минуте игры он не смог прервать фланговый навес на Глушакова, который внёс мяч в ворота. 1:0 - с таким счётом закончился первый тайм.
Во второй половине игры в ворота обеих команд судья назначил по пенальти. Промес свой шанс не упустил, сделав счёт 2:0 на 55 минуте. А Фатаи не смог забить одиннадцатиметровый.
Семак выпустил на поле молодого Ивана Облякова, который забил красивый гол на 85 минуте игры. Но спартаковцы тут же забили ещё, отличился Мельгарехо, также вышедший на замену. 1:3 - с таким счётом уфимцы уступили, возможно, будущему чемпиону страны.
Слай смотрел матч с болельщицкой трибуны.