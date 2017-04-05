В Уфе покажут лучшие короткометражные мультики года

Завтра, 6 апреля, в кинокомплексе «Мир кино» состоится премьера короткометражных мультиков самой престижной кинопремии мира «Оскар».
8 потрясающих мультфильмов – это мюзикл, философская сказка, вестерн и короткометражкиа о дружбе и возвращении домой.
«Песочник», создатель - Алан Барилларо, США, 2016. Мультик о маленьком только что вылупившемся песочнике, которому предстоит научиться самостоятельности и найти друзей. Режиссер работал над такими фильмами как «Приключения Флика», «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Суперсемейка» и «Храбрая сердцем».
«Грушевый сидр и сигареты», создатель - Роберт Вэлли, Канада – Великобритания, 2016. Драма в стиле «нуар» о настоящей дружбе.
«Слепая Вайша», создатель - Теодор Ушев, Канада, 2016. Сказка о девочке, левый глаз которой видел прошлое, а правый - будущее.
«Время взаймы», создатель - Эндрю Коутс, Лу Хаму-Лхадж, США, 2015. Самый меланхоличный на свете вестерн о том, как пожилой шериф приезжает в скалистые горы детства и его накрывают воспоминания.
«Жемчужина», создатель - Патрик Осборн, США, 2016. Небольшой мюзикл с одной песней, на протяжении которой пролетает вся жизнь.
«Астерия», создатели - Александр Арпентье, Матье Бланшис, Лола Гранд, Тристан Ламарка, Тома Лемаль, Жан-Шарль Люссо, Франция, 2016.
«Линейная история», создатель - Алисья Джасина, США, 2016. Забавная графическая анимация о достоинствах каждого буднего дня.
«Голова исчезает», создатель - Франк Дион, Канада – Франция, 2016. Мультфильм о том, как пожилая дама забыла свою голову за столиком в кафе, поскольку привыкла носить ее подмышкой, а не на плечах.
Возрастная категория – 16+.