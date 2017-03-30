Виртуальная реальность ворвалась на рынок недвижимости Уфы

Виртуальная реальность – это новый этап эволюции в сфере недвижимости. Первым застройщиком, который предлагает эту услугу на рынке недвижимости Уфы стала группа компаний «Рассвет». С помощью этой услуги интересующую квартиру можно посмотреть, не выходя из офиса. Каждый потенциальный покупатель теперь имеет возможность отправиться в виртуальный тур и увидеть объект через специальные очки дополненной реальности.
- Интерактивная симуляция позволяет исследовать квартиры в жилых комплексах «Дубрава» и «Серебряный ручей» и ознакомиться с их планировками. Клиент может перемещаться из комнаты в комнату и видеть каждый предмет и объект. Эта услуга позволяет более детально подходить к вопросу выбора и предпочтений в сфере недвижимости, - пояснили в компании.
Отправиться в виртуальный тур по выбранным объектам можно по адресу г.Уфа, пр-т Салавата Юлаева 47, Бизнес-центр «Салават Юлаев», 1 этаж, консультации вы можете получить по номеру +7(347) 200 – 05 – 48.
Напомним, что ЖК «Дубрава» находится в экологически чистом районе: в селе Суук-Чишма Кармаскалинского района, что всего в 30 километрах от Уфы. Застройщик все предусмотрел так, что жители этого комплекса смогут пользоваться благами городского комфорта наряду со всеми преимуществами загородной жизни – чистый воздух, тишина, близость природы.
Немаловажным является то, что здесь квартиры сдаются с чистовой и получистовой отделкой. Возле домов предусмотрена детская площадка, газоны и заасфальтированные дорожки, которые понравятся как пешеходам, так и велосипедистам. На территории жилого комплекса расположатся детский сад, мини-маркет, поликлиника, пекарня, а также кафе и парковая зона с велодорожками.
Жилой комплекс «Серебряный ручей» уже полюбился многим жителям города. Он находится в уютном и чистом уголке города, но при этом всего в 15-минутах от исторического центра. Покупателям здесь предлагается широкий выбор квартир: от 25,5 кв. м. однокомнатные до 83,6 кв. м. – трехкомнатные.
Инфраструктура жилого комплекса продумана до мелочей – здесь предусмотрена парковая зона, пешеходные и велосипедные дорожки, кафе и магазины.