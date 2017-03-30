Виртуальная реальность ворвалась на рынок недвижимости Уфы

- Интерактивная симуляция позволяет исследовать квартиры в жилых комплексах «Дубрава» и «Серебряный ручей» и ознакомиться с их планировками. Клиент может перемещаться из комнаты в комнату и видеть каждый предмет и объект. Эта услуга позволяет более детально подходить к вопросу выбора и предпочтений в сфере недвижимости, - пояснили в компании.