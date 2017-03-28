В 2016 году к сетям «Башкирэнерго» присоединено почти 25 тысяч потребителей

Выручка предприятия составила 16 млрд руб, что на 8% больше, чем в 2015 году. Наибольший рост отмечается в четвертом квартале, когда данный показатель увеличился на 10% и достиг 4,6 млрд руб. В компании отмечают, что рост достигнут за счет услуги по передаче электроэнергии.
Чистая прибыль компании увеличилась на 35% и составила 2,97 млрд руб. В четвертом квартале 2016 года чистая прибыль составила 998 млн руб и увеличилась на 877 млн руб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Показатель OIBDA (Операционная прибыль + амортизация основных средств и нематериальных активов - прим.), как отмечают в компании, увеличился на 31% и составил 5,59 млрд руб. В четвертом квартале показатель OIBDA увеличился на 1,07 млрд руб и составил 1,68 млрд руб.
Рентабельность по OIBDA за 2016 год составила 34,8%, за четвертый квартал 2016 года - 36,5%. Росту рентабельности способствовало уменьшение резервов по возможным спорам с контрагентами в сфере передачи и сбыта электроэнергии.
Потребление электроэнергии в прошлом году увеличилось на 2,2%. В компании это связывают с увеличением количества новых потребителей на фоне регионального валового продукта в Башкирии. В прошлом году к распределительным электрическим сетям ООО «Башкирэнерго» (дочка ОАО «БЭСК») подключено 24 230 новых потребителей, что на 11,3% больше показателей 2015 года.
Объем потерь электроэнергии возрос за 2016 год в распределительных сетях с 8,22% до 8,23% по сравнению с 2015 годом, вследствие ввода в эксплуатацию в августе 2016 года ПГУ-410, принадлежащей ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», что увеличило транзитные перетоки электрической энергии между подстанциями ООО «БСК» по линиям электропередачи, принадлежащим ООО «Башкирэнерго» и, соответственно, привело к значительному росту нагрузочных потерь. Реализация целого комплекса мероприятий, направленных на снижение коммерческих потерь в электрических сетях ООО «Башкирэнерго», позволила сдержать общий объем потерь практически на уровне прошлого года.
Председатель правления-генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов прокомментировал результаты деятельности компании за 2016 год:
- В 2016 году Башкирская электросетевая компания получила хорошие результаты по основным операционным и финансовым показателям, подтвердив лидерство по эффективности в отечественном электросетевом комплексе. Принимая во внимание тот факт, что на показатели OIBDA и чистой прибыли повлияли, в том числе, разовые операции по отражению резервов по имеющимся спорам с контрагентами в сфере передачи и сбыта электроэнергии в 2015-2016 годах, тем не менее необходимо отметить, что основой достижений группы компаний АО «БЭСК» является эффективная работа сотрудников как непосредственно в сфере производства, реализации технической политики, так и в управлении бизнес-процессами.
- В компании продолжается целенаправленная комплексная модернизация электросетевого оборудования, успешно внедряются инновационные решения, позволяющие с одной стороны повысить надежность энергоснабжения, а с другой – сократить потери электроэнергии, - добавил гендиректор.
АО «БЭСК» продолжает инвестировать в строительство новых энергообъектов. В 2016 году были введены в эксплуатацию две крупные подстанции 110 кВ «Ирек» и «Зубово», а также подстанция 220 кВ «Гвардейская» в Уфе. Сегодня АО «БЭСК» ведет строительство еще трех крупных подстанций в классе напряжения 110 кВ на территории республики, которые планируется сдать в эксплуатацию в 2017 году.
АО «Башкирская электросетевая компания» (АО «БЭСК») создано в ноябре 2012 года в результате реорганизации ОАО «Башкирэнерго», одной из крупнейших региональных энергетических компаний России. В АО «БЭСК» входят электросетевые активы на территории Башкирии: магистральные (ООО «Башкирская сетевая компания») и распределительные электрические сети (ООО «Башкирэнерго»), а также предприятие ООО «БЭСК Инжиниринг».