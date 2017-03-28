В 2016 году к сетям «Башкирэнерго» присоединено почти 25 тысяч потребителей

- В 2016 году Башкирская электросетевая компания получила хорошие результаты по основным операционным и финансовым показателям, подтвердив лидерство по эффективности в отечественном электросетевом комплексе. Принимая во внимание тот факт, что на показатели OIBDA и чистой прибыли повлияли, в том числе, разовые операции по отражению резервов по имеющимся спорам с контрагентами в сфере передачи и сбыта электроэнергии в 2015-2016 годах, тем не менее необходимо отметить, что основой достижений группы компаний АО «БЭСК» является эффективная работа сотрудников как непосредственно в сфере производства, реализации технической политики, так и в управлении бизнес-процессами.