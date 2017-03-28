Студенты Башкирии смогут лично задать вопрос Владимиру Путину

- У каждого студента появилась возможность услышать ответ на свой вопрос в прямом эфире от Владимира Путина. Авторы трёх лучших вопросов будут приглашены в московскую студию, где смогут задать их напрямую президенту. Переезд, перелёт, проживание, питание, а также выбор лучшего вопроса мы берём на себя - прокомментировала руководитель АСК «КАМПУС» Башкортостана Ксения Герцен.