В России могут запретить продажу квартир без отделки

– Мы разработали стандарт «белой» отделки и теперь успешно реализуем его во всех наших жилых комплексах. Это означает, что квартира будет максимально подготовлена к финишному ремонту: стены выровнены гипсовой штукатуркой, выполнена ровная и высокопрочная цементная стяжка пола. Такой тип отделки наиболее востребован у наших клиентов, ведь он помогает избежать лишних материальных и временных затрат, – отмечает Председатель Правления ГК «Госстрой» Тимофей Вохмин. – «Белая» отделка избавит будущих новоселов от самых грязных и пыльных этапов ремонта, и им останется только продумать дизайн своей новой квартиры.