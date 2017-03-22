Сергей Семак оценил новых игроков ФК «Уфа»

- То, что получилось пригласить Сашу Беленова (вратаря –прим.) – это большое подспорье, - сказал Семак. - Я его давно знаю и прекрасно отношусь к нему, знаю его возможности. У него было несколько вариантов продолжения. Я рад, что он выбрал нашу команду и надеюсь, он не жалеет (улыбается).