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Posted 22 марта 2017, 15:01

Published 22 марта 2017, 15:01

Modified 17 октября 2022, 19:20

Updated 17 октября 2022, 19:20

Сергей Семак оценил новых игроков ФК «Уфа»

22 марта 2017, 15:01
Он дал интервью телеканалу «Россия 24».

В интервью телеканалу «Россия 24» главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак дал краткую оценку игрокам клуба, приобретенным в межсезонье. Интервью было записано после игры с «Краснодаром» и вышло в эфир вчера, 21 марта.

- То, что получилось пригласить Сашу Беленова (вратаря –прим.) – это большое подспорье, - сказал Семак. - Я его давно знаю и прекрасно отношусь к нему, знаю его возможности. У него было несколько вариантов продолжения. Я рад, что он выбрал нашу команду и надеюсь, он не жалеет (улыбается).

- Пауревича трудно назвать новичком в команде, - продолжил главный тренер уфимского клуба. – Этот игрок уже много сделал для «Уфы», есть опыт и, конечно, по самоотдаче и желанию, плюс он приобрел опыт в английском «чемпионшип» - сейчас он является очень серьезной фигурой в нашей команде.

Кэтелина Карпа тренер считает «очень умным игроком».

- На мой взгляд, он и половины не показывает того, что он может, - сказал Семак.

Боян Йокич может стать «твердым игроком основного состава», после того как наберет форму, отметил Сергей Богданович.

Позицию центрального защитника вместо ушедшего в ЦСКА Виктора Васина в «Уфе» занял Александр Пуцко. Ему еще нужно сыграть определенное количество матчей, чтобы почувствовать уверенность, заметил Семак.

- Мы с удовольствием подписали его, - сказал он. – Надеюсь, что он будет прогрессировать. Я прекрасно знаю его возможности, как он может начинать атаки, как он может играть с мячом.

Полностью интервью с Сергеем Семаком можно посмотреть ниже.

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