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В Уфе за долги арестовано имущество Демского филиала ДОСАФФ

20 марта 2017, 12:43
Если предприятие не рассчитается с долгами, то имущество продадут на торгах.

В Уфе судебные приставы арестовали имущество Демского филиала предприятия «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ). В отношении компании возбуждено исполнительное производство о взыскании долга по уплате страховых взносов на сумму около 900 тыс руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения службы судебных приставов.

- Требования об исполнении обязательств, врученные руководству организации, были проигнорированы. В связи с этим судебные приставы применили меры принудительного взыскания: был наложен арест на денежные средства должника-организации, находящиеся на счете в банке, также вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов имущества, - отмечается в сообщении.

10 марта приставы арестовали земельный участок, который зарегистрирован за ДОСААФ. Стоимость участка составляет 1 млн руб.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, предприятию до 20 марта (до завтра) дали возможность рассчитаться с задолженностью в добровольном порядке. Если этого сделано не будет, что участок выставят на торги, «а вырученные средства пойдут в счет погашения долгов предприятия по страховым взносам».

Исполняющий обязанности руководителя Демского филиала ДОСААФ Владимир Барган сообщил «Медиакорсети» о том, что предприятие пока не рассчиталось с задолженностью.

- Задолженность мы признаем. Конечно, мы планируем ее оплатить. Но в настоящее время у нас нет на это средств. Дело в том, что в течение четырех лет у предприятия копились долги перед разными компаниями, а также по заработной плате. Я к своей должности приступил в конце прошлого года. Сейчас разработан план того, как предприятие будет погашать свою задолженность. За три месяца нам удалось практически полностью погасить долги по заработной плате и за теплоснабжение. Задолженность, о которой сейчас идет речь, мы сумеем погасить в течение года. Этот вопрос будем решать с судебными приставами, - пояснил Владимир Барган.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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