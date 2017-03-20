В Уфе за долги арестовано имущество Демского филиала ДОСАФФ

- Задолженность мы признаем. Конечно, мы планируем ее оплатить. Но в настоящее время у нас нет на это средств. Дело в том, что в течение четырех лет у предприятия копились долги перед разными компаниями, а также по заработной плате. Я к своей должности приступил в конце прошлого года. Сейчас разработан план того, как предприятие будет погашать свою задолженность. За три месяца нам удалось практически полностью погасить долги по заработной плате и за теплоснабжение. Задолженность, о которой сейчас идет речь, мы сумеем погасить в течение года. Этот вопрос будем решать с судебными приставами, - пояснил Владимир Барган.