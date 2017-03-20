10 вопросов и ответов о диспансеризации населения

Если Вам в этом году исполнилось 21 год и ваш возраст делится на три, Вы подлежите диспансеризации. Например, в 2017 году подлежат диспансеризации те, кому в этом году исполняется 21, 24, 27, 30 и т.д. Исключения составляет лишь участники и инвалиды Великой Отечественной Войны, лица награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узники бывших концлагерей, которые проходят обследования ежегодно.