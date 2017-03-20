10 вопросов и ответов о диспансеризации населения

Зачем нужна диспансеризация, и чем она полезна обычному человеку?
В 2013 году медицинские учреждения республики приступили к проведению диспансеризаци определенных групп взрослого населения. Цель диспансеризации – раннее выявление хронических неинфекционнных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. Также в ходе диспансеризации можно выявить наличие основных факторов риска: повышенный уровень аретериального давления, холестерина и глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкую физическую активность, избыточную массу тела или ожирение, а также потребление наркотических и психотропных средств.
Кто подлежит диспансеризации в 2017 году и как её пройти ?
Если Вам в этом году исполнилось 21 год и ваш возраст делится на три, Вы подлежите диспансеризации. Например, в 2017 году подлежат диспансеризации те, кому в этом году исполняется 21, 24, 27, 30 и т.д. Исключения составляет лишь участники и инвалиды Великой Отечественной Войны, лица награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узники бывших концлагерей, которые проходят обследования ежегодно.
А какие конкретно виды исследований проводятся?
Объем диспансеризации довольно большой, он, прежде всего, определяется факторами возраста и пола. Методы исследования для каждого возраста свои.
Программа обследования 39-летнего человека отличается от программы обследования 24-летнего и программы обследования 51-летнего.
Проводится анкетирование, в котором содержится 40 вопросов. В нем пациент отвечает на вопросы о своем самочувствии и имеющихся вредных привычках.
Первый этап диспансеризации (скрининг) включает в себя:
1) опрос (анкетирование);
2) измерение роста стоя, массы тела, окружности талии (антропометрию);
3) измерение артериального давления;
4) определение уровня общего холестерина в крови;
5) определение уровня глюкозы в крови;
6) определение сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 21 до 39 лет и сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 40 до 65 лет;
7) электрокардиографию (ЭКГ) (для мужчин в возрасте старше 35 лет, для женщин в возрасте 45 лет и старше, а для мужчин в возрасте до 35 лет и женщин в возрасте до 45 лет - при первичном прохождении диспансеризации);
8) осмотр фельдшером (акушеркой) (для женщин в возрасте от 21 года до 69 лет включительно);
9) флюорографию легких;
10) маммографию (для женщин в возрасте от 39 до 75 лет);
11) анализ крови;
12) анализ крови развернутый (для граждан в возрасте от 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови);
13) анализ крови биохимический (для граждан в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет);
14) общий анализ мочи;
15) исследование кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте от 48 до 75 лет);
16) ультразвуковое исследование (далее - УЗИ) органов брюшной полости и малого таза;
17) измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте 39 лет и старше);
18) прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации.
Граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, направляются врачом-терапевтом на второй этап диспансеризации.
Также с 2017 года в диспансеризацию входит возможность обследования на ВИЧ-инфекцию (для граждан в возрасте от 21 до 48 лет). Обследование проводится на добровольной основе, анонимно. Адреса, где можно пройти обследование на ВИЧ, можно узнать в поликлинике по месту жительства.
Люди не спешат в поликлинику, потому что попасть на прием к специалистам непросто. Есть ли специальные кабинеты?
Для прохождения диспансеризации каждый может самостоятельно обратиться в доврачебный кабинет поликлиники (для этого не нужно записываться). Пациента направят на исследования по диспасеризации. В поликлиниках республики работают отделения и кабинеты медицинской профилактики, куда пациент может обратиться, минуя регистратуру или участкового врача для прохождения диспансеризации.
Обязательна ли прописка по месту жительства?
Нет. Диспансеризацию проходят в поликлинике по месту жительства (прикрепления). Прописка в данном случае не требуется.
Если у человека есть желание пройти обследование, но он в этом году не подлежит диспансеризации?
В таких случаях предлагают пройти профилактический медицинский осмотр на основании Федерального приказа от 6 декабря 2012 г. N 1011н.
Профилактический медицинский осмотр включает в себя:
1) опрос (анкетирование) в целях выявления хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
2) антропометрию (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела;
3) измерение артериального давления;
4) определение уровня общего холестерина в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод);
5) исследование уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод);
6) определение суммарного сердечно-сосудистого риска (для граждан в возрасте до 65 лет);
7) флюорографию легких;
8) маммографию (для женщин в возрасте 39 лет и старше);
9) клинический анализ крови (минимальный объем исследования включает: определение концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов);
10) исследование кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте 45 лет и старше);
11) прием (осмотр) врача-терапевта
Сколько времени потребуется, чтобы пройти первый этап диспансеризации?
Прохождение обследования по диспансеризации, как правило, требует два визита. Первый визит занимает ориентировочно от 1 до 3 часов (объем обследования значительно меняется в зависимости от Вашего возраста). Второй визит проводится обычно через 1-7 дней (зависит от длительности времени, необходимого для получения результатов исследований).
После обследования выдается ли документ о прохождении диспансеризации или ограничиваются записью в медицинской карте?
По результатам проведенной диспансеризации на каждого пациента оформляется карта диспансеризации, которая приклеивается в амбулаторную карту. Пациенту на руки выдается памятка по рекомендации по сохранению здоровья, профилактическим мероприятиям, направленных на снижение факторов риска развития заболевания.
Какая работа проводится с теми людьми, которые вошли во вторую и третью группу?
По результатам диспансеризации определяют группы состояния здоровья для планирования тактики его медицинского наблюдения.
I группа здоровья - граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания;
II группа здоровья - граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний;
IIIа группа здоровья - граждане, имеющие хронические заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения;
IIIб группа состояния здоровья - граждане, не имеющие хронические неинфекционные заболевания, но нуждающиеся в дополнительном обследовании;
II группу здоровья берут под наблюдение до улучшения показателей сахара, холестерина, избыточного веса, курения;
III группе здоровья осуществляют диспансерное наблюдение, по которому пациент приходит в поликлинику в 2 раза в год к участковому врачу.
Разработан ли какой-то стимулирующий механизм для работодателей, чтобы они отпускали своих работников в поликлинику?
Часто задаваемый вопрос при прохождении диспансеризации: «Как пройти диспансеризацию работающему человеку?»
Согласно статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. После приема каждому желающему выдается справка о том, что пациент прошел диспансеризацию с указанием времени и даты прохождения.
Сегодня в условиях нарастающего темпа жизни, неизбежных перегрузок и многих других вредных факторов перед человеком стоит сложная задача – сохранить свое здоровье. Если к вам обратился участковый врач с предложением пройти диспансеризацию, то не отказывайтесь. Это отличная возможность пройти полное обследование у врачей-специалистов и сделать необходимые лабораторные исследования.
Согласитесь, так просто быть здоровым! Все, что для этого необходимо – стараться вести здоровый образ жизни и регулярно проходить медицинские обследования. Пройдите диспансеризацию – и обретете уверенность в завтрашнем дне!
Статья подготовлена при содействии пресс-службы министерства здравоохранения Башкирии.