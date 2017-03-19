В Башкирии продолжают расти цены на бензин

Цены на бензин продолжают расти. В Башкирии за прошлый год топливо увеличилось в стоимости на семь процентов. Коснулось это высокооктановых бензинов марок «А», «Аи» и дизельного топлива (ДТ). Наиболее востребованные марки бензина начали дорожать в марте 2017 года. Сначала их стоимость увеличилась на 5,1 процент, а потом на 7,8 процента, сообщает Башстат.
Стоимость летнего и зимнего дизельного топлива тоже увеличилась (на 6,1 процент), показал рост в цене и недорогой сегмент бензинов (A-76 и Аи-80 «калоша»), их ценник возрос на 6,6 процента. Аи-92 и Аи-93 подорожали больше всего на 7,8 процентов.