В Башкирии продолжают расти цены на бензин

Цены на бензин продолжают расти. В Башкирии за прошлый год топливо увеличилось в стоимости на семь процентов. Коснулось это высокооктановых бензинов марок «А», «Аи» и дизельного топлива (ДТ). Наиболее востребованные марки бензина начали дорожать в марте 2017 года. Сначала их стоимость увеличилась на 5,1 процент, а потом на 7,8 процента, сообщает Башстат.