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В Башкирии продолжают расти цены на бензин

19 марта 2017, 12:37
По данным Башстата, за год топливо выросло в стоимости на 7 процентов.

Цены на бензин продолжают расти. В Башкирии за прошлый год топливо увеличилось в стоимости на семь процентов. Коснулось это высокооктановых бензинов марок «А», «Аи» и дизельного топлива (ДТ). Наиболее востребованные марки бензина начали дорожать в марте 2017 года. Сначала их стоимость увеличилась на 5,1 процент, а потом на 7,8 процента, сообщает Башстат.

Стоимость летнего и зимнего дизельного топлива тоже увеличилась (на 6,1 процент), показал рост в цене и недорогой сегмент бензинов (A-76 и Аи-80 «калоша»), их ценник возрос на 6,6 процента. Аи-92 и Аи-93 подорожали больше всего на 7,8 процентов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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