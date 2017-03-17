В Башкирии на городскую среду выделят больше миллиарда

В Башкирии в текущем году на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды будет выделено более 1,32 млрд руб. Соответствующее постановление 15 марта подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов. Большая часть этой суммы – 856,64 млн руб – средства федерального бюджета, 175,45 млн руб – бюджета республики.
Как следует из документа, всего участие в программе примут 23 муниципальных образования, в том числе 9 городов и 14 городских поселений республики.
Самая большая сумма – 269,6 млн руб предусмотрена для столицы Башкирии – Уфы, Стерлитамак получит 115,45 млн руб, Салават – 80,1 млн руб, Ишимбай – 58,99 млн руб, Нефтекамск – 58 млн руб, Октябрьский – 48,65 млн руб, Туймазы – 43,35 млн руб, Бирск – 38,44 млн руб, Мелеуз – 34,83 млн руб, Кумертау – 34,46 млн руб, Белорецк – 32,38 млн руб, Сибай – 24,4 млн руб, Давлеканово – 23,39 млн руб, Белебей – 23,33 млн руб, Чишмы – 22 млн руб, Учалы – 20,7 млн руб, Янаул – 20,22 млн руб, Дюртюли – 18,3 млн руб, Благовещенск – 17,2 млн руб, Приютово – 16,73 млн руб, Баймак – 14,56 млн руб, Межгорье – 9 млн руб, Агидель – 7,5 млн руб.
Большая часть субсидии (2/3 объема) должна быть направлена на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В минимальный перечень входит ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора, максимальный – оборудование автомобильных парковок, детских и спортивных площадок, обустройство пешеходных дорожек и тротуаров.
Еще 1/3 от общего объема субсидии планируется направить на благоустройство общественных территорий (набережная, площадь, сквер).