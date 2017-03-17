В Башкирии на городскую среду выделят больше миллиарда

В Башкирии в текущем году на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды будет выделено более 1,32 млрд руб. Соответствующее постановление 15 марта подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов. Большая часть этой суммы – 856,64 млн руб – средства федерального бюджета, 175,45 млн руб – бюджета республики.