С одноразовыми телами без друзей и люлей

В 90-е годы я приятельствовал с сыном чиновника, курировавшего строительство АЭС. Виктор (имя – изменено) жил в пятикомнатной квартире, бил и менял машины чуть ли не каждые полгода. Ездил рискованно и часто – по тротуарам. Отец управлял сыном «дистанционно», так как всегда был занят. С сестрой парень постоянно конфликтовал, как, впрочем, и с матерью. Он имел ещё трёх приятелей-мажоров, которые вели себя не лучше.