Журналисты Уфы сменили профессию и стали работниками спецслужб



Например, кроме медицинских справок и справок об отсутствии судимости им необходимо пройти ряд тестов на реакцию, на психологическое, эмоциональное состояние. По словам психолога Алии Фасхутдиновой, далеко не все проходят эти испытания. Но на этом работа психолога не заканчивается. Для уже действующих сотрудников есть возможность психологической разгрузки. Они могут не только поговорить о существующих у них проблемах, но и попробовать арт-, арома-терапию, медитацию.