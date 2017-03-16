Журналисты Уфы сменили профессию и стали работниками спецслужб

Накануне днем, 15 марта, уфимские журналисты ознакомились с работой служб, которые входят в Национальную гвардию. Акция «Журналистский десант» была задумана с ознакомительной целью. Работники СМИ провели целый день в компании с ОМОНом и СОБРом. Журналист ИА «Медиакорсеть» Кристина Дейнеко патрулировала город совместно с представителями вневедомственной охраны.
Всего в Уфе и в Уфимском районе порядка 30 групп задержания вневедомственной охраны. В экипаж входят 2 сотрудника, они в течении 24 часов ездят по выделенному им району и оценивают остановку. Кроме того, они защищают граждан, которые, доверяя им, дают свое имущество под охрану.
Рабочее утро у сотрудников начинается с построения и инструктажа. Все они уже облачены в бронежилеты и вооружены. У заступающих на службу сотрудников проверяется наличие форменного обмундирования и исправное снаряжение (поясной ремень, кобура, страховочный ремешок, протирка). Им ставят необходимые задачи для выполнения, доводят оперативную обстановку на местах дислокации, только после этого группы заступают на службу.
Для того чтобы понять, как строится работа, мне показали самое «сердце» вневедомственной охраны. В нем находятся системы, которые помогают охранять имущество граждан и предприятий. Кроме того, при помощи системы ГЛОНАСС можно контролировать, где находится группа и по какому маршруту она следует, не отклоняется ли от заявленного пути.
Поэтому, когда поступает сигнал тревоги, наряд может добраться до места в течение нескольких минут. Кроме того, сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии собственники квартир доверяют и ключи от своих домов. Таким образом, когда из такого объекта поступает сигнал тревоги, то сотрудник может попасть в квартиру и проверить, всё ли там в порядке, даже без самого собственника жилья.
Находиться 24 часа в напряжении очень сложно. Но именно патрулирование улиц, дворов помогает предотвратить различные правонарушения или задержать нарушителя по горячим следам. Когда группа видит подозрительного человека на улице, то она не имеет права проехать мимо. В этом случае экипаж останавливается и проверяет свои подозрения. Таким образом вчера был задержан гражданин, у которого при себе находилось вещество, похожее на наркотик. Мужчину задержали, осмотрели и вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции.
Как рассказывают сами сотрудники, бывает, что день проходит достаточно спокойно и в такие моменты они занимаются профилактическими беседами с работниками ломбардов, ювелирных и продуктовых магазинов с круглосуточным режимом работы. Но бывает и насыщенные дни, когда с одного вызова едешь сразу же на другой. Самым пиковым временем считаются ночные часы, особенно часто тревога срабатывает в летнее время.
Сотрудники вневедомственной охраны действительно приезжают очень быстро. И если вы стали свидетелем какого-либо серьезного преступления, то при звонке в службу 02, первыми на место происшествия могут приехать они. Все сотрудники серьезно обучены и проходят тщательную подготовку при приеме на работу.
Например, кроме медицинских справок и справок об отсутствии судимости им необходимо пройти ряд тестов на реакцию, на психологическое, эмоциональное состояние. По словам психолога Алии Фасхутдиновой, далеко не все проходят эти испытания. Но на этом работа психолога не заканчивается. Для уже действующих сотрудников есть возможность психологической разгрузки. Они могут не только поговорить о существующих у них проблемах, но и попробовать арт-, арома-терапию, медитацию.
При такой сложной, нервной, напряженной работе это отличный способ снять стресс. Алия Фасхутдинова дала и нам, журналистам, возможность пройти тесты. Я успешно справились с заданием, так что вполне могла бы стать сотрудником вневедомственной охраны.