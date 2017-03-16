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В Уфе ограничат движение грузовиков на период распутицы

16 марта 2017, 16:35
Период ограничений будет установлен на ближайшем заседании горсовета.

В Уфе временно ограничат движение тяжеловесного транспорта по дорогам, сообщает пресс-служба горсовета. Решение об этом депутаты примут на ближайшем заседании.

Планируется, что в этом году ограничение будет действовать с 31 марта по 29 апреля.

- Ограничение коснётся не всех тяжеловесных автомобилей, - говорится в сообщении. - Кроме того, ограничение не означает, что тяжеловесный транспорт, не вошедший в льготные категории, не сможет передвигаться по дорогам Уфы. Передвижение будет доступно для всех. Однако для возмещения причиняемого городским дорогам вреда владельцам грузовиков необходимо будет на этот период приобрести специальное разрешение.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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