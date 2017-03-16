В Уфе ограничат движение грузовиков на период распутицы

- Ограничение коснётся не всех тяжеловесных автомобилей, - говорится в сообщении. - Кроме того, ограничение не означает, что тяжеловесный транспорт, не вошедший в льготные категории, не сможет передвигаться по дорогам Уфы. Передвижение будет доступно для всех. Однако для возмещения причиняемого городским дорогам вреда владельцам грузовиков необходимо будет на этот период приобрести специальное разрешение.