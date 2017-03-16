В Башкирии «Ишимбайская чулочная фабрика» признана банкротом

Крупнейшее в России предприятие легкой промышленности ЗАО «Ишимбайская чулочная фабрика» признано банкротом. Об этом сообщается в материалах Арбитражного суда Башкирии. В отношении компании открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим признана представитель ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Ольга Менькова. В реестр требований кредитов включены требования 14,38 млн руб.