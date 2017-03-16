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В Башкирии «Ишимбайская чулочная фабрика» признана банкротом

16 марта 2017, 12:40
В отношении компании открыто конкурсное производство.

Крупнейшее в России предприятие легкой промышленности ЗАО «Ишимбайская чулочная фабрика» признано банкротом. Об этом сообщается в материалах Арбитражного суда Башкирии. В отношении компании открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим признана представитель ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Ольга Менькова. В реестр требований кредитов включены требования 14,38 млн руб.

С заявлением о признании компании банкротом обратилось ООО «Торговый дом «Ишимбайская чулочная фабрика». Поводом для обращения послужила задолженность в размере 893,7 тыс руб.

«Ишимбайская чулочная фабрика», согласно данным с официального сайта, основана в 1956 году. Предприятие выпускает чулочно-носочные изделия.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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