В Башкирии «Ишимбайская чулочная фабрика» признана банкротом

Крупнейшее в России предприятие легкой промышленности ЗАО «Ишимбайская чулочная фабрика» признано банкротом. Об этом сообщается в материалах Арбитражного суда Башкирии. В отношении компании открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим признана представитель ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Ольга Менькова. В реестр требований кредитов включены требования 14,38 млн руб.
С заявлением о признании компании банкротом обратилось ООО «Торговый дом «Ишимбайская чулочная фабрика». Поводом для обращения послужила задолженность в размере 893,7 тыс руб.
«Ишимбайская чулочная фабрика», согласно данным с официального сайта, основана в 1956 году. Предприятие выпускает чулочно-носочные изделия.