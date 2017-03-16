Долги Уфы составляют 100 процентов ее доходов - Рида Субханкулова

Более чем наполовину он состоит из займов, взятых у коммерческих банков, и лишь на 20 % — из займов у регионального бюджета. Первый источник средств является дорогим, второй — очень дешёвым. Ценой такой политики являются большие расходы на обслуживание муниципального долга. В этом году Уфа потратит на это максимальную среди всех городов Башкирии сумму — 0,8 млрд рублей, или 4 % от всех расходов города. При этом в 2016 году мэрия Уфы оформила кредиты на сумму в общей сложности еще почти на миллиард рублей.