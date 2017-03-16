Долги Уфы составляют 100 процентов ее доходов - Рида Субханкулова

Администрация Уфы ни с кем не согласовала свои действия, когда набрала большую сумму кредитов. Об этом сегодня на встрече депутатов Госсобрания Башкирии и горсовета Уфы заявила министр финансов региона Рида Субханкулова. По ее мнению, финансовый блок столичной мэрии явно не справился со своими задачами и даже не спрогнозировал, чем могут обернуться такие кредитные обязательства для городского бюджета
- К сожалению сегодня, сложилась такая ситуация, что долги Уфы перед кредитными организациями составляют 100 процентов ее доходов, и ситуацию, безусловно, надо выправлять в срочном порядке, - сказала министр финансов Башкирии Рида Субханкулова.
Напомним, что мы писали о том, что бюджет Башкирии даёт 46 % доходной части бюджета Уфы. Но если трансферт из бюджета региона — это безвозвратный источник средств, то муниципальные долги — дело иное, и тут ситуация в Уфе достаточно напряжённая.
Муниципальный долг города резко вырос в начале 2010-х годов и с тех пор фактически не снижался. На начало 2016 года Уфа задолжала более 9 млрд рублей, что составляет 82 % от собственных ежегодных доходов города. Критической считается отметка в 10 миллиардов рублей. И что особенно тревожит - структура долга столицы Башкирии.
Более чем наполовину он состоит из займов, взятых у коммерческих банков, и лишь на 20 % — из займов у регионального бюджета. Первый источник средств является дорогим, второй — очень дешёвым. Ценой такой политики являются большие расходы на обслуживание муниципального долга. В этом году Уфа потратит на это максимальную среди всех городов Башкирии сумму — 0,8 млрд рублей, или 4 % от всех расходов города. При этом в 2016 году мэрия Уфы оформила кредиты на сумму в общей сложности еще почти на миллиард рублей.