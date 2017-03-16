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Бренд «башкирский мед» смогут использовать все производители меда республики

16 марта 2017, 17:17
Об этом сообщили на пресс-конференции в рамках выставки «АгроКомплекс-2017».

В Башкирии в этом году компания ООО «Башкирский мед» получила свидетельство о праве на использование бренда «башкирский мед». До этого производить мед под этим брендом имел право только Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии.

На пресс-конференции в рамках выставки «Агрокомплекс-2017» эту ситуацию прокомментировали производители меда и президент Торгово-промышленной палаты РБ.

- Наша задача не сосредоточить все в одних руках, а создать алгоритм коллективного доступа к бренду «башкирский мёд» для всех участников этого рынка, — сказал генеральный директор ООО «Башкирские пасеки» Сергей Мулюков.

- Появились великолепные условия, чтобы поддержать производителей мёда нашей республики, потому что бренд «башкирский мёд» привязан к территории. И в данной ситуации все наши производители получают эту преференцию. Важно внутри республики создать комфортные условия для работы пчеловодов, дать возможность производить качественный башкирский мёд, и дальше уже совместными усилиями бороться с фальсификатом башкирского мёда на российском и международном рынках, грамотно лоббировать наш бренд, - сказал президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев.

В Башкирии насчитывается до 357 тыс пчелиных семей, большая часть из них приходится на частный сектор – 301 тыс, на крестьянско-фермерские хозяйства — 42 тыс, в сельхозпредприятиях насчитывается 14 тыс пчелосемей. В прошлом году в Башкирии было произведено 11 тыс тонн валового меда, в том числе 5,4 тыс товарного меда.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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