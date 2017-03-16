Бренд «башкирский мед» смогут использовать все производители меда республики

- Появились великолепные условия, чтобы поддержать производителей мёда нашей республики, потому что бренд «башкирский мёд» привязан к территории. И в данной ситуации все наши производители получают эту преференцию. Важно внутри республики создать комфортные условия для работы пчеловодов, дать возможность производить качественный башкирский мёд, и дальше уже совместными усилиями бороться с фальсификатом башкирского мёда на российском и международном рынках, грамотно лоббировать наш бренд, - сказал президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев.