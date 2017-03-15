В Башкирии в двух районах школьные автобусы передадут на аутсорсинг

В Уфимском и Иглинском районе перевозку школьников на автобусах отдадут сторонним компаниям. Об этом сообщает AиФ-Башкортостан со ссылкой на министра образования республики Гульназ Шафикову.
По словам министра, сами школы не всегда могут качество проконтролировать выполнение всех условий перевозок. Прокуратура фиксирует множество нарушений, например, со стороны водителей. В 30-ти школах не был организован медосмотр перед выездом, автобусы нередко передвигались в зимнее время на летних шинах.
- Большие надежды я возлагаю на аутсорсинг, - сказала Гульназ Шафикова. - Пока два района пошли на это – Уфимский и Иглинский. Возить детей будет «Башавтотранс», то есть сторонняя компания, которая специализируется на этом деле и у которой есть профессиональный коллектив. Подобный опыт Уфы показывает, что это работает. У Уфы нет вопросов с подвозом.
По данным министерства, сегодня в республике организован подвоз более 30,5 тысяч школьников из 2501 населенного пункта в 872 школы. Парк автобусов – это 1348 единиц транспорта. 97,6% школьников, нуждающихся в подвозе, на сегодня обеспечены транспортом.