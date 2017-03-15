В Башкирии в двух районах школьные автобусы передадут на аутсорсинг

- Большие надежды я возлагаю на аутсорсинг, - сказала Гульназ Шафикова. - Пока два района пошли на это – Уфимский и Иглинский. Возить детей будет «Башавтотранс», то есть сторонняя компания, которая специализируется на этом деле и у которой есть профессиональный коллектив. Подобный опыт Уфы показывает, что это работает. У Уфы нет вопросов с подвозом.